🎥 Как же Луис Энрике обожает «Барсу». Его очень обрадовал блауграновский телефон журналиста

«ПСЖ» продолжает сгребать трофеи. В матче за Суперкубок Франции парижане благодаря геройству Люки Шевалье в серии пенальти одолели «Марсель», чем довели до слез Роберто Де Дзерби.

Встреча французских грандов прошла в Кувейте, среди местных журналистов нашлись поклонники испанского футбола. После пресс-конференции к Луису Энрике за фотографией подошел журналист, чей телефон украшала наклейка с логотипом «Барсы».

Стикер «блауграны» вызвал у Энрике улыбку: «О, «Барса»! Браво!»

Энрике свою любовь к бывшему клубу и не скрывает. Осенью парижане обыграли каталонцев во втором туре лигового этапа ЛЧ, Луис тогда назвал команду Ханси Флика фаворитами турнира. А в прошлом розыгрыше главного клубного турнира Европы тренер «ПСЖ» сетовал на результат полуфинала между «блауграной» и «Интером».

Куле.