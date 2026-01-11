Холанд – уникум. Но ему еще далеко до Роналду 😲
Эрлинг Холанд продолжает переписывать бомбардирские рекорды АПЛ, но ему еще есть, куда стремиться.
Норвежец потратил 173 матча, чтобы забить 150 голов за «Манчестер Сити». Криштиану Роналду же уложился в 149 игр для такого же достижения в составе мадридского «Реала». Недалеко от Эрлинга и Златан Ибрагимович, который забил 150 мячей за «ПСЖ», потратив 176 матчей.
Холанд сохранит темп?
Все, кроме Мбаппе, в этом списке переходили в клубы на пике или около
Холанд за 2,5 года в АПЛ забил больше голов чем Ранальду за 7 лет в АПЛ.
А то я смотрю, пиаршики всегда находятся статистику себе и своему 🌈 удобное.
Они ведь играют в разных позициях, один больше 10+ лет ЦН, а второй вингер, апз, плеймейкер.