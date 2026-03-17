Гурцкая о «Рубине»: «Не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат» их съест»

Гурцкая: «Рубин» не будет седьмым, «Ахмат» их съест.

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Рубин» не финиширует 7-м в текущем сезоне РПЛ .

После 21 тура казанцы занимают в таблице 8-е место, «Ахмат» – 9-е.

– Вы начинаете радоваться, что не поспорили с Селюком?

– Нет, «Рубин » не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат » их съест.

– Там было предложение на новый сезон, а не на этот.

– На новый сезон, я уверен, такого не будет, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»