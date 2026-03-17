  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
41

Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на предложение Андрея Чернышова назначить его генеральным директором клуба.

Бывший защитник красно-белых ранее заявил: «Принимай я решения в «Спартаке», назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до гендиректора».

«А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака», который всю жизнь отдал футболу? (смеется). Там что, какие-то новые правила?

Предлагайте! Я уже 20 лет как закончил играть. У меня телефон всегда свободный. Я всегда готов!» – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЧемпионат.com
logoАндрей Чернышов
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
По логике Мостового чтобы быть Гендиректором надо всю жизнь заниматься гендиректорством)
Ответ Yury Kalmykov
Да. Нужно быть гендиректорным человеком.
Ответ Yury Kalmykov
По логике Мостового лично для него достаточно знания футбольных правил для этой должности
- Что-то я еще раз захотел побыть ген. директором Спартака.
- А что, ты им уже был?
- Нет, просто вчера тоже сильно хотел.
Ответ Байкальский
Рассуждения ребенка, и кто его когда возьмёт на серьезную должность после таких диалогов. Проделай путь возьми команду мальчишек если ты такой гений, покажи хоть что-то сколько можно болтать языком с дивана!
Саша, ты уже ничего не можешь осилить. Ты голодранец и пустобрёх.
Ответ Amalfitano
Фу, как грубо. Хоть это и правда.
Реально, это же такая интрига нашего футбола, когда то этот сериал закончится, но ведь мы увидим Мостового тренера-спортдира-генерального?
Ответ Григорий Геник
боюсь, мы уже стали свидетелями пика карьеры Александра, звание заслуженного балабола просто так не даётся
Ответ Григорий Геник
Романцев в 53 закончил тренировать, а этот в 57 еще даже не начал. Чем закончится? Еще лет 20 будет ныть.
Я уже 20 лет машину вожу, дайте мне возглавить АвтоВАЗ.
Ответ Dizzod
Единственный случай, когда мимо) Тут вообще любой дурачок, даже такой, как Мост справится. Делать такое Г , да за такие деньги
Ответ Опа, Митяй
А зачем?
Да ты уже 20 лет как футболу ничего не отдаёшь. Всю жизнь он отдал... Такой вот городской дурачок.
Там еще бы "пару моментиков" знать. А то и на нарах можно оказаться
А Дзюбу тогда начальником команды
Ответ Архитектор Мендисабаль
Будет РУКОводить
Чтобы дать гендиректором, надо еще несколько шарить в налогах и уголовном праве. Все-таки за все косяки отвечает именно он :))
А я 30 лет футбол смотрю, пойду замом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
вчера, 18:12
Чернышов о Мостовом и «Спартаке»: «Назначил бы его руководителем вплоть до гендиректора. Его уважают болельщики. Он действительно легенда клуба»
вчера, 07:45
Мостовой о съемках фильма про себя: «Будет предложение — соглашусь. Биография у меня интересная»
вчера, 05:59
Мостовой выложил фото с Кахигао: «Встреча старых amigos. Работу в «Спартаке» не обсуждали»
14 марта, 10:22Фото
Рекомендуем
Главные новости
Подарим ретроджерси вашей мечты – в нашей футбольной Аркаде
3 минуты назадТесты и игры
Анчелотти о Винисиусе: «Никогда не проваливал важные матчи. Он отлично выступит на чемпионате мира»
3 минуты назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Буде-Глимт» в гостях у «Спортинга», «Челси» примет «ПСЖ», «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Арсенал» сыграет с «Байером»
46 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
сегодня, 04:59
«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах
сегодня, 04:47
Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости
сегодня, 04:10
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
Гурцкая о «Рубине»: «Не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат» их съест»
сегодня, 03:08
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
вчера, 21:49
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
20 минут назад
Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
32 минуты назад
Радимов о Педро: «Стал лидером «Зенита». Не затерялся бы в сборной Бразилии»
сегодня, 04:32
У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке
сегодня, 04:16
Ски-альпинист Филиппов: «Хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года»
сегодня, 03:54
Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»
сегодня, 03:41
Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»
сегодня, 03:28
Карседо посетил матч КХЛ «Спартак» – «Динамо»
сегодня, 02:51
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Леванте»
вчера, 22:01
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
вчера, 21:56
Рекомендуем