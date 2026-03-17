Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»

Мостовой: я могу осилить должность гендиректора «Спартака», предлагайте.

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на предложение Андрея Чернышова назначить его генеральным директором клуба.

Бывший защитник красно-белых ранее заявил : «Принимай я решения в «Спартаке», назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до гендиректора».

«А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака », который всю жизнь отдал футболу? (смеется). Там что, какие-то новые правила?

Предлагайте! Я уже 20 лет как закончил играть. У меня телефон всегда свободный. Я всегда готов!» – сказал Мостовой.