Карседо посетил матч КХЛ «Спартак» – «Динамо»

Тренер ФК «Спартак» Хуан Карседо посетил матч Фонбет чемпионата КХЛ между красно‑белыми и московским «Динамо» (3:4 Б).

Испанец возглавляет «Спартак » с января. После 21 тура московский клуб занимает в РПЛ 6-е место.

В среду «Спартак» примет «Динамо » в ответном полуфинале Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первая игра – 2:5).