Встреча с «Арсеналом» в 21-м туре Премьер-лиги для Конора Брэдли закончилась травмой и грубостью от Мартинелли : защитник мерсисайдцев покидал стадион на костылях и в наколеннике.

Центральный матч тура завершился нулевой ничьей, но Брэдли мог вывести «красных» вперед еще в первом тайме. На 27-й минуте «канониры» допустили ошибку, приведшую к удару Конора– мяч попал точно в перекладину.

В текущем сезоне подопечные Микеля Артета редко допускают подобные осечки, но в этом эпизоде Вильям Салиба и Давид Райя очевидно не поняли намерения друг друга. Когда опасность осталась позади, футболисты жестами показали, что не смогли договориться друг с другом.

Забей Конор в топ эпизоде, ход встречи бы изменился?