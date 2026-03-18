Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Федерация футбола Сенегала рассматривает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Конфедерации африканского футбола о присуждении Марокко победы на Кубке Африки-2026.

Решение может быть обжаловано в CAS в течение 10 дней.

Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
В пылу борьбы мы не заметили, что в 2018 году в перерыве матча Россия-Хорватия, хорваты ушли с поля на 15 минут. По телевизору крутили рекламу, а болельщики на стадионе пили пиво поэтому этот факт не придали огласке.
Мы ТРЕБУЕМ, чтобы CAS аннулировал результат матча, Смолов был отправлен в Реал вместо Браима Диаса, а все игры чемпионата мира 2018 были переиграны!!!!!!!

Лайк, если согласен!!!!
Ответ Alibi_URAL
>> "Мы ТРЕБУЕМ, чтобы ... Смолов был отправлен в Реал вместо Браима"
А можно пощадить, а?)
Пацаны это просто позорище
Просто ограбили Сенегал. Удачи им в CAS
Ответ Cruel Snake
Как можно ещё более забавно выкрутить эту историю? Отобрать титул у Сенегала решением в кабинетах, а потом кабинетным же решением его вернуть)
По делу, конечно, Сенегал там победитель. Но это прям комедия с сиквелами уже натуральная.
Вот ещё место на Земле, где есть стабильность. Стабильность беспорядка.
Надеюсь, Сенегал успешно обжалует это решение. Иначе нужно пересмотреть гол Лэмпарда на ЧМ, поступки Эвребе, офсайды Реала, и все спорные моменты в истории футбола, даже "руку" Марадоны
Ответ bat90
Начать с 1966-го и забрать у англичан их единственный титул.
Может им переиграть матч? Какой бы результат не был, все как то криво.
Я бы рекомендовал обратиться прямо к Трампу. Он врядли откажет себе в удовольствии установить очередной "мир и порядок". Все эти федерации ручные у него теперь. В качестве награды можно отдельную премию вручить типа "Африканский миротворец". Звучит как бред, но таковы реалии. Я серьезно
и добавить дискву на 4 года Сенегалу
Ух! Я думал ночью мне приснилась это новость о признании Марокко чемпионом)
Ответ Раиль Хафизов_1116726047
лучше бы это был сон, правда
проснуться в мире абсурда так себе)
Чему удивляться то?! В мире полнейший беспредел происходит, КАФ решили не отставать
«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 02:59
18 фанатов сборной Сенегала за беспорядки на финале Кубка Африки получили в Марокко от 3 до 12 месяцев тюрьмы. Адвокат считает, что их сделали козлами отпущения: «Уму непостижимо»
19 февраля, 20:58
Ренар о попытках Марокко забрать полотенце Менди в финале Кубка Африки: «Те, кто не знает Африку, не поймут – это континент со своими особенностями. Дело в верованиях, здесь они важны»
15 февраля, 16:28
«Это очередная дискредитация CAF». Насри о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
27 минут назад
«Реал» победил «Сити», «Краснодар» разнес ЦСКА, Марокко – победитель Кубка Африки, 3+2 от Кучерова, Андреасян снимет фильм о Костомарове и другие новости
36 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Галатасарай», «Бавария» сыграет с «Аталантой», «Атлетико» в гостях у «Тоттенхэма»
сегодня, 05:27
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 05:10
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо» в ответном матче
сегодня, 04:57
Семшов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Это не намеренно. Бразилец просто хотел встать — делал движение ногой. Это не удаление»
сегодня, 04:47
«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 02:59
Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ. Три раза – «Реалу»
сегодня, 01:58
«Реал» выиграл 4 матча подряд. Дальше – «Атлетико»
сегодня, 01:31
Форвард «Махачкалы» Сердеров из‑за смерти матери пропустит матчи с «Зенитом» и ЦСКА
3 минуты назад
«Спартак» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
16 минут назад
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
48 минут назад
Доку о вылете «Ман Сити» от «Реала»: «Они не были гораздо лучше по игре»
сегодня, 05:46
Жирков исключил возобновление карьеры: «На три минуты хватает, дольше — нет. Ноги не те»
сегодня, 04:32
Трент о победах «Реала» над «Ман Сити»: «Было приятно – они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей»
сегодня, 04:20
«Просто верю в «Спартак». И эта вера ему нужна». Сюткин о красно-белых
сегодня, 03:57
Премьер-министр Норвегии о «Буде-Глимт» в ЛЧ: «Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира»
сегодня, 03:22
Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»
сегодня, 02:41
Тренер «Спортинга» о 5:0 с «Буде-Глимт»: «Мы увидели лучший «Спортинг». Желание совершить нечто особенное было безграничным»
сегодня, 01:46
