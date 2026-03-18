Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
Федерация футбола Сенегала рассматривает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Конфедерации африканского футбола о присуждении Марокко победы на Кубке Африки-2026.
Решение может быть обжаловано в CAS в течение 10 дней.
Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.
Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Мы ТРЕБУЕМ, чтобы CAS аннулировал результат матча, Смолов был отправлен в Реал вместо Браима Диаса, а все игры чемпионата мира 2018 были переиграны!!!!!!!
Лайк, если согласен!!!!
А можно пощадить, а?)
Просто ограбили Сенегал. Удачи им в CAS
По делу, конечно, Сенегал там победитель. Но это прям комедия с сиквелами уже натуральная.
проснуться в мире абсурда так себе)