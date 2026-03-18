Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Сенегал может обжаловать решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки.

Федерация футбола Сенегала рассматривает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Конфедерации африканского футбола о присуждении Марокко победы на Кубке Африки-2026.

Решение может быть обжаловано в CAS в течение 10 дней.

Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).