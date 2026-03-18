Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ. Три раза – «Реалу»

Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ.

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы дважды уступил «Реалу» (1:2, 0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, испанец в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ в своей тренерской карьере, при этом трижды это произошло, когда соперником был «Мадрид».

Гвардиоле передохнуть надо от футбола. Видно, что мужик выгорел . да ЛЧ не его конек, он даже из лучшей Барсы в истории , которую сам же и построил не выжал максимум в еврокубках. Но если говорить об АПЛ- он вписал себя в историю золотыми буквами. 6 титулов за 10 лет , такое в ближайшее время никто в Англии не повторит точно.
Гвардиоле передохнуть надо от футбола. Видно, что мужик выгорел . да ЛЧ не его конек, он даже из лучшей Барсы в истории , которую сам же и построил не выжал максимум в еврокубках. Но если говорить об АПЛ- он вписал себя в историю золотыми буквами. 6 титулов за 10 лет , такое в ближайшее время никто в Англии не повторит точно.
Ну тут Пепу надо решить - либо уходить как Клопп. Либо все таки попытаться как Фергюсон - в следующем сезоне бросить все силы на чемпионат и уйти уже чемпионом
Гвардиоле передохнуть надо от футбола. Видно, что мужик выгорел . да ЛЧ не его конек, он даже из лучшей Барсы в истории , которую сам же и построил не выжал максимум в еврокубках. Но если говорить об АПЛ- он вписал себя в историю золотыми буквами. 6 титулов за 10 лет , такое в ближайшее время никто в Англии не повторит точно.
Да ладно, первый матч согласен провальный, второй матч Реал с заряженным судьей играл, тут хоть кого ставь тренером)
Трижды Пеп вылетел из ЛЧ, проиграв обе встречи от Реала, а ещё один раз подобный вылет был от Ливерпуля, 2017-18(0-3, 1-2)
Я видел в чём он вышел, кто в танке поясню - я в домашней рубашке, потому что матч всё равно особо не вытянем.

Так что получили то что получили.
