Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ. Три раза – «Реалу»

Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ.

«Манчестер Сити » под руководством Пепа Гвардиолы дважды уступил «Реалу » (1:2, 0:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, испанец в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ в своей тренерской карьере, при этом трижды это произошло, когда соперником был «Мадрид».