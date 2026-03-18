Премьер-министр Норвегии о «Буде-Глимт» в ЛЧ: «Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира»

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере оценил выступление «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала норвежский клуб по сумме двух матчей оказался слабее «Спортинга» (3:0, 0:5).

«На этот раз все закончилось. Огромное спасибо «Буде-Глимт» за все фантастические выступления и моменты, что вы дарили нам на протяжении сезона Лиги чемпионов.

Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира. Это огромное достижение и это вдохновляет!» – написал политик.