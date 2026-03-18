Премьер-министр Норвегии о «Буде-Глимт» в ЛЧ: «Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира»
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере оценил выступление «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.
В 1/8 финала норвежский клуб по сумме двух матчей оказался слабее «Спортинга» (3:0, 0:5).
«На этот раз все закончилось. Огромное спасибо «Буде-Глимт» за все фантастические выступления и моменты, что вы дарили нам на протяжении сезона Лиги чемпионов.
Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира. Это огромное достижение и это вдохновляет!» – написал политик.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Йонаса Стере в Х
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Спортинг всё же не Реал Мадрид и не Бавария, чтобы чуть ли не с 1 минуты ответного матча имея преимущество в 3 матча играть в отбой, а кое-где с трясущимися ногами.
Там где должны были на кураже завершать дело и выходить в 1/4, как-будто опомнились и сами себя (а не соперника) испугались.