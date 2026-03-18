  • Премьер-министр Норвегии о «Буде-Глимт» в ЛЧ: «Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира»
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере оценил выступление «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала норвежский клуб по сумме двух матчей оказался слабее «Спортинга» (3:0, 0:5).

«На этот раз все закончилось. Огромное спасибо «Буде-Глимт» за все фантастические выступления и моменты, что вы дарили нам на протяжении сезона Лиги чемпионов. 

Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира. Это огромное достижение и это вдохновляет!» – написал политик.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Йонаса Стере в Х
Классный сезон провели. Но уж больно сильно всё смазали в последнем матче ЛЧ.
Спортинг всё же не Реал Мадрид и не Бавария, чтобы чуть ли не с 1 минуты ответного матча имея преимущество в 3 матча играть в отбой, а кое-где с трясущимися ногами.
Там где должны были на кураже завершать дело и выходить в 1/4, как-будто опомнились и сами себя (а не соперника) испугались.
Да хорошо играли весь матч, Спортинг вышел очень заряженный. Португальцы воспользовались преимуществом в классе, больше изматывая соперника за счёт индивидуальных скиллов.
Да да, всё указывает на то, что Буде-Глимт хорошо играл в этом матче. И статистика ударов 38/9 в пользу Спортинга и владение мячом в 2 раза меньше чем у португальцев. И то что именно после этого матча Хайкин стал рекордсменом в ЛЧ по количеству сейвов)
Все равно Буде -Г молодцы..удачи в дальнейшем .
Как-то неловко получилось. Когда Ильхам Алиев говорил про Карабах, все тут писали, мол вот авторитарный режим, президенту делать нечего нежели обсуждать футбол и т.д. ))
так алиев диктатор
Ну так конкретно ФК Карабах - политпроект, естественно, все про это писали
Это да.но так провалить ответный матч
Этот ваш Будё - шарлатаны по типа сборной Боливии. Калифы на час
Ну да ну да. Полуфинал ЛЕ в прошлом году тоже на час?) Проснись. Ты обделался
