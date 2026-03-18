«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Хавбек «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на решение присудить сборной Марокко победу на Кубке Африки-2026.

Конфедерация африканского футбола объявила, что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на полузащитнике «Реала» Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

«Честно, не знаю. что и сказать. Браим точно будет очень рад (смеется), но я не знаю, почему это произошло или что не так. Но если Браим стал чемпионом Африки, то мы всей командой сделаем ему подарок», – сказал Тчуамени.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Да чему тут радоваться-то) Даже если по букве регламента всё справедливо и комарику негде хоботок подточить - стрёмный титул получается, как ни крути.
Ну а Чуамени с иронией отозвался, это понятно.
Ответ xDe xDe
Бенфика прошла Реал такой логикой. Игроки реала самовольно покинули поле
Ответ Сергей Штырков
Вы, как зритель Бундеслиги, смотрю, уже заранее к четвертьфиналу готовитесь, прогреваете?)
Эпизоды не тождественны. Как бы к теме расизма и конкретно тому инциденту люди ни относились, странно манипулировать тем, что игроки Мадрида якобы покинули поле самовольно - решение о при(!)остановке матча принял арбитр. Вы сейчас нагло врёте и вам абсолютно нормально)
Победы должны добываться на поле, а не в кабинетах. Для Браима как для спортсмена - это больше насмешка. Особенно с его пенальти, который будет ему сниться в кошмарах до конца жизни. Достижение уровня сыночки богатого папаши, которому отец купил победу в условном конкурсе "Мистер МГУ - 2023".
Ответ DirkVoid
Так он может вполне выйти и сказать,из-за выходки соперника,пока игра возобновилась перегорел перед пенальти,пришла глупая идея бить по центру. Регламент нарушил Сенегал. Эмоции эмоциями но пенальти же не в пустые ворота бьются. Ирландия же не ушла с поля,когда Анри откровенно сыграл рукой. Им было не обидно за эпизод??
Ответ Александр Жильцов
Чет все в кучу намешали.
1. Перегореть можно от чего угодно. Не уверен в пенальти - не подходи к точке. С такой отмазкой можно любому игроку просить перебить пенальти, если по его мнению было давление. Давайте пойдем дальше и запретим буканье фанатов соперников за воротами и разрешим перебивать, когда светят лазером в лицо. Давайте результаты любого матча будем пересматривать задним числом из-за того, что кто-то не забил с точки.
2. Матч в итоге доиграли и Сенегал победил по игре. Так же игры из-за расистких выкриков останавливают, но что-то не припомню, чтобы кому-то за этого через 2 месяца технари присуждали.
3. При чем тут Ирладния с Францией? Там регламент был как-то нарушен? С африканским фарсом ничего общего.
Теперь над Браимом можно стебаться вечно.
Африка открыла Ящик Пандоры
Ответ Олег Попов
У наших спортсменов спустя 12 лет медали отнимают, не пойми за что вообще - пример Устюгова. А тут 2 месяца всего
Конечно рад , когда коррумпированные тёти и дяди в кабинетах помогли мальчику реализовать таки тот пенальти, спустя 2 месяца
Кабинетные победы никому не приносят радости. Только болельщикам Интера))
Сенегал уже пополной успел отпраздновать свою победу, а Марокко пускай подавится этим кубком. Даже через сто лет никто не скажет, что выиграл Марокко.
Комментарий удален пользователем
Ответ Алексей Марков
В том, что этот цирк произошёл спустя два месяца после финального свистка финала? В котором победил Сенегал
Или они его так стебут, то с перкой или это. Или они реально очень глупые и не понимают, что тот пенальти Мбаппе не поддержка, а вот эта "победа" такая чушь и не заслуженно..
Да все всё равно запомнили этот прикол с ударом. Репутации клоуна ничего не угрожает.
