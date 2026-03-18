«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки: Браим точно будет рад.

Хавбек «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на решение присудить сборной Марокко победу на Кубке Африки-2026.

Конфедерация африканского футбола объявила , что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на полузащитнике «Реала » Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

«Честно, не знаю. что и сказать. Браим точно будет очень рад (смеется), но я не знаю, почему это произошло или что не так. Но если Браим стал чемпионом Африки, то мы всей командой сделаем ему подарок», – сказал Тчуамени.