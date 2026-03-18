«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
Хавбек «Реала» Орельен Тчуамени отреагировал на решение присудить сборной Марокко победу на Кубке Африки-2026.
Конфедерация африканского футбола объявила, что удовлетворяет апелляцию Марокко и засчитывает сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на полузащитнике «Реала» Браиме Диасе на 98-й минуте.
Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).
«Честно, не знаю. что и сказать. Браим точно будет очень рад (смеется), но я не знаю, почему это произошло или что не так. Но если Браим стал чемпионом Африки, то мы всей командой сделаем ему подарок», – сказал Тчуамени.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Ну а Чуамени с иронией отозвался, это понятно.
Эпизоды не тождественны. Как бы к теме расизма и конкретно тому инциденту люди ни относились, странно манипулировать тем, что игроки Мадрида якобы покинули поле самовольно - решение о при(!)остановке матча принял арбитр. Вы сейчас нагло врёте и вам абсолютно нормально)
1. Перегореть можно от чего угодно. Не уверен в пенальти - не подходи к точке. С такой отмазкой можно любому игроку просить перебить пенальти, если по его мнению было давление. Давайте пойдем дальше и запретим буканье фанатов соперников за воротами и разрешим перебивать, когда светят лазером в лицо. Давайте результаты любого матча будем пересматривать задним числом из-за того, что кто-то не забил с точки.
2. Матч в итоге доиграли и Сенегал победил по игре. Так же игры из-за расистких выкриков останавливают, но что-то не припомню, чтобы кому-то за этого через 2 месяца технари присуждали.
3. При чем тут Ирладния с Францией? Там регламент был как-то нарушен? С африканским фарсом ничего общего.