Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»

Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне.

Тренер «Байера » Каспер Юлманд оценил поражение от «Арсенала » (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

«В первом тайме мы допустили слишком много ошибок в построении атак. «Арсенал» оказывал на нас сильное давление, но мы не так уж много позволили сопернику, кроме нескольких стандартов. А затем Эзе забил фантастический гол.

Думаю, мы можем гордиться тем, чего достигли в этом сезоне. Мы видим разницу между нами и лучшими командами Европы и стремимся в эту элиту. Постараемся вернуться и снова дать бой. Это наша главная цель», – сказал Юлманд.