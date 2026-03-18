  Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»
Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»

Тренер «Байера» Каспер Юлманд оценил поражение от «Арсенала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

«В первом тайме мы допустили слишком много ошибок в построении атак. «Арсенал» оказывал на нас сильное давление, но мы не так уж много позволили сопернику, кроме нескольких стандартов. А затем Эзе забил фантастический гол.

Думаю, мы можем гордиться тем, чего достигли в этом сезоне. Мы видим разницу между нами и лучшими командами Европы и стремимся в эту элиту. Постараемся вернуться и снова дать бой. Это наша главная цель», – сказал Юлманд.

И что делать с Челестини?9268 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
К сожалению , Леверкузен не может позволить себе набор приличных игроков даже для борьбы за первое-втрое место в Бундеслиге !
Для этого нет денежных средств , хотя от распродажи чемпионского состава деньги , казалось бы очень приличные получили .
Верх мечтаний в этом сезоне зона ЛЧ . Пожелаем успеха !
,,Мы не так уж много позволили сопернику,, Серьезно? Да если бы не не ваш вратарь(не знаю так ли он хорош или просто кураж словил),то уже в первом тайме было бы 5:0
Нет, гордиться тут абсолютно нечем. И тренеру в первую очередь. И дело не вылете от Арсенала, здесь как раз ничего зазорного, но вчерашний матч был ужасным, абсолютно без плана и контригры. Долгими периодами выйти не могли от своей штрафной, с одним игроком впереди (которого съедали раз за разом без поддержки). При этом глупые попытки разыгрывать мяч от ворот, которые приводили к обрезам постоянно, встречать соперника более-менее высоко начали только уже при 2-0, как и атаковать более-менее крупными силами (только в концовке и с "разрешения" Арсенала, который сел глубже). Трусливо и безыдейно сыграли.
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» победил «Ман Сити», «Челси» пропустил 3 гола от «ПСЖ», «Арсенал» обыграл «Байер», «Буде-Глимт» разгромлен «Спортингом»
вчера, 21:53
«Арсенал» победил «Байер» – 2:0. Эзе и Райс забили
вчера, 21:51
