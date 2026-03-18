Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»
Тренер «Байера» Каспер Юлманд оценил поражение от «Арсенала» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).
«В первом тайме мы допустили слишком много ошибок в построении атак. «Арсенал» оказывал на нас сильное давление, но мы не так уж много позволили сопернику, кроме нескольких стандартов. А затем Эзе забил фантастический гол.
Думаю, мы можем гордиться тем, чего достигли в этом сезоне. Мы видим разницу между нами и лучшими командами Европы и стремимся в эту элиту. Постараемся вернуться и снова дать бой. Это наша главная цель», – сказал Юлманд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
Для этого нет денежных средств , хотя от распродажи чемпионского состава деньги , казалось бы очень приличные получили .
Верх мечтаний в этом сезоне зона ЛЧ . Пожелаем успеха !