Брэдли покинул «Эмирейтс» на костылях и в наколеннике из-за травмы в матче с «Арсеналом»
Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли покинул стадион «Эмирейтс» на костылях и в наколеннике после матча АПЛ против «Арсенала» (0:0).
В компенсированное время ко второму тайму футболист мерсисайдцев выбил мяч, после чего опустился на газон.
Вингер «канониров» Габриэл Мартинелли пытался вытолкнуть Брэдли за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
