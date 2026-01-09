Брэдли покинул «Эмирейтс» на костылях и в наколеннике из-за травмы в матче с «Арсеналом»

Конор Брэдли покинул стадион «Арсенала» на костылях.

Защитник «Ливерпуля» Конор Брэдли покинул стадион «Эмирейтс » на костылях и в наколеннике после матча АПЛ против «Арсенала » (0:0).

В компенсированное время ко второму тайму футболист мерсисайдцев выбил мяч, после чего опустился на газон.

Вингер «канониров» Габриэл Мартинелли пытался вытолкнуть Брэдли за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке.

