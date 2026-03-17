Админ «Байера» высоко оценил «Лондонский глаз». Логично объяснил свой восторг

Перед встречей с «Арсеналом» админ англоязычных соцсетей «Байера» показал, как заклеил розетки в гостевой раздевалке арены , чтобы Микель Артета не смог повторить знаменитую речь о лампочке.

Та шутка «фармацевтов» разлетелась по соцсетям, а на поле «канониры» смогли вырвать ничью 1:1 лишь благодаря пенальти в самой концовке встречи. Перед ответной игрой админ «аспириновых» завалил соцсети клуба шутками о подготовке к поездке в Лондон.

Наконец команда Каспера Юлманда добралась до столицы Англии. Главные достопримечательности болельщики осмотрели на стильном автобусе в компании клубного маскота.

Особенно админу «Байера» понравился «Лондонский глаз». Почему? Просто колесо обозрения круглое: «Вообще никаких углов – если бы только в Лондоне так было везде 😄».

В предыдущей встрече «Байер» сам забил с углового. Может, и в этот раз сможет?