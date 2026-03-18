Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)

Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением.

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа провел 1-й тайм матча с «Манчестер Сити » с повреждением.

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 2:1 (первая игра – 3:0). Куртуа был заменен в перерыве – на 2-й тайм в составе мадридцев вышел Андрей Лунин .

По информации COPE, Куртуа не смог продолжить игру из-за перегрузки приводящей мышцы правого бедра. Сообщается, что бельгиец получил повреждение еще на предматчевой разминке.

На данный момент неизвестно, сможет ли Куртуа сыграть в дерби с «Атлетико» в Ла Лиге 22 марта.