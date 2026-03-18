  • Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа провел 1-й тайм матча с «Манчестер Сити» с повреждением.

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 2:1 (первая игра – 3:0). Куртуа был заменен в перерыве – на 2-й тайм в составе мадридцев вышел Андрей Лунин.

По информации COPE, Куртуа не смог продолжить игру из-за перегрузки приводящей мышцы правого бедра. Сообщается, что бельгиец получил повреждение еще на предматчевой разминке.

На данный момент неизвестно, сможет ли Куртуа сыграть в дерби с «Атлетико» в Ла Лиге 22 марта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
Куртуа лучший вратарь мира , просто стена
Имея такого второго вратаря , можно было первому дать отдых .
Однако , я думаю , что заведомо травмированного Куртуа бы никто не поставил !
В ходе игры случилось обострение от дискомфорта к достаточно легкой травме .
Господа медики, насколько это серьезно?
С его весом около недели, не больше полутора
Здоровья Тибо, пусть восстановится спокойно. Андрей - подмена надёжная.
Здоровья нашему вратарю
Лунин до финала может подстраховать)
Дак уже финал , Бавария конечная)
Лунин справится , уже проходили через это.
Без Куртуа Рано может заканчивать ЛЧ. 90% побед благодаря сейчас Куртуа
