Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа провел 1-й тайм матча с «Манчестер Сити» с повреждением.
В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу со счетом 2:1 (первая игра – 3:0). Куртуа был заменен в перерыве – на 2-й тайм в составе мадридцев вышел Андрей Лунин.
По информации COPE, Куртуа не смог продолжить игру из-за перегрузки приводящей мышцы правого бедра. Сообщается, что бельгиец получил повреждение еще на предматчевой разминке.
На данный момент неизвестно, сможет ли Куртуа сыграть в дерби с «Атлетико» в Ла Лиге 22 марта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: COPE
Однако , я думаю , что заведомо травмированного Куртуа бы никто не поставил !
В ходе игры случилось обострение от дискомфорта к достаточно легкой травме .