  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
9

Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»

Вингер «Реала» Винисиус высказался о победе над «Манчестер Сити» в 1/8 финала ЛЧ (3:0, 2:1). 

– Это очень важный матч для нашей уверенности, потому что в этом сезоне у нас было много хороших игр… но без такого контроля, как в этом противостоянии. Это был очень сложный матч против сильной команды и тренера. Они много владеют мячом… но мы знали, что нужно делать: работать и использовать свои шансы. Я упустил много моментов! Но сегодня нам не понадобилось так много.

Был ли первый матч переломным моментом?

– Да, да. Это важный момент. Все знают, что этот клуб и его болельщики меняются, когда приходят большие матчи – этот турнир. Мы готовы к большему. Пусть приходит следующий соперник.

Сегодня вы хотели пробить пенальти…

– В первом матче я сказал Феде (Вальверде – Спортс’‘), чтобы он пробил, потому что он проводил отличный матч; предложил ему пробить, но он не захотел, и я не забил. Сегодня я снова сказал ему, но он ответил «нет», полностью доверил это мне – так и должен поступать капитан. Я забил и смог помочь команде добиться победы.

Празднование было жестом в сторону трибун из-за того баннера в прошлый раз?

– Футбол хорош тем, что всегда дает еще один шанс. Вот он и был. Мы победили… и вышли в четвертьфинал вместе с нашими болельщиками, нашей семьей, всеми игроками и тренерским штабом, который отдает за нас все.

Что вам сказал Гвардиола?

– Ничего, просто поздравил… вот и все.

Теперь – «Бавария»…

– Конечно, конечно. Мы готовы, – сказал Винисиус в эфире Movistar. 

И что делать с Челестини?7698 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoбундеслига Германия
logoВинисиус Жуниор
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Сити
logoФедерико Вальверде
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
поправь прицел винька
Ответ войд
поправь прицел винька
калибровка нарушена
Сегодня размотал Сити в одного
Интересно, каким был бы счёт, если бы Винисиус забивал все моменты и не попадал бы в офсайды
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Интересно, каким был бы счёт, если бы Винисиус забивал все моменты и не попадал бы в офсайды
Хоккейный ))
И в этот раз Феде предложил пробить. А как его все поливали после прошлого матча, моментально забыв про все эти презумпции, про которые ещё не так давно с умным видом рассказывали
Против Баварии понадобятся все моменты. Надеюсь, Вини сегодня сбегал вперёд паровоза и авансом растранжирил всё, что ему было суждено растранжирить в последующих матчах.
Ну, если Винисиус и дальше будет так пороть моменты, Бавария накажет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
