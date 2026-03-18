Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»

Винисиус о победе над «Сити»: «Реал» меняется, когда приходят большие матчи.

Вингер «Реала » Винисиус высказался о победе над «Манчестер Сити » в 1/8 финала ЛЧ (3:0, 2:1).

– Это очень важный матч для нашей уверенности, потому что в этом сезоне у нас было много хороших игр… но без такого контроля, как в этом противостоянии. Это был очень сложный матч против сильной команды и тренера. Они много владеют мячом… но мы знали, что нужно делать: работать и использовать свои шансы. Я упустил много моментов! Но сегодня нам не понадобилось так много.

– Был ли первый матч переломным моментом?

– Да, да. Это важный момент. Все знают, что этот клуб и его болельщики меняются, когда приходят большие матчи – этот турнир. Мы готовы к большему. Пусть приходит следующий соперник.

– Сегодня вы хотели пробить пенальти…

– В первом матче я сказал Феде (Вальверде – Спортс’‘), чтобы он пробил, потому что он проводил отличный матч; предложил ему пробить, но он не захотел, и я не забил. Сегодня я снова сказал ему, но он ответил «нет», полностью доверил это мне – так и должен поступать капитан. Я забил и смог помочь команде добиться победы.

– Празднование было жестом в сторону трибун из-за того баннера в прошлый раз?

– Футбол хорош тем, что всегда дает еще один шанс. Вот он и был. Мы победили… и вышли в четвертьфинал вместе с нашими болельщиками, нашей семьей, всеми игроками и тренерским штабом, который отдает за нас все.

– Что вам сказал Гвардиола?

– Ничего, просто поздравил… вот и все.

– Теперь – «Бавария»…

– Конечно, конечно. Мы готовы, – сказал Винисиус в эфире Movistar.