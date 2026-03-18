  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
34

Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»

Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Реала» со счетом 1:2.

– Жаль, что мы не смогли провести весь матч в равных составах, особенно учитывая то, что мы забили. Но так решил судья, верно? Вот и все.

У нас выдающаяся команда. Выдающаяся. Первые 15 минут сегодня и те, что были на «Бернабеу». Выдающаяся команда.

Поздравляю «Реал» и всех вас. Карьера состоит из хороших результатов и плохих. Мы вылетели из Лиги чемпионов, но требования в этом турнире очень высоки. Я бы хотел, чтобы мы весь матч играли 11 на 11.

– Есть ли у вас силы продолжить в следующем сезоне и снова встретиться с «Реалом»?

– Да, мы наверняка с ним встретимся, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Movistar.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеп Гвардиола
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Феде уже на 3-й минуте мог хоронить Сити, но не смог нормально перекинуть кипера.
11-на 11 будете играть, когда твой игрок не будет препятствовать забить гол игрой рукой.
В целом, по сути Мадрид на классе прошел Сити. Хотя перед первым матчем такое сложно было представить.
То есть он судью винит в удалении Силвы? Мда, совсем поплыл
Надеюсь уже не под твоим руководством. При всем уважений к былым заслугам Пепа, но сейчас его команда выглядит абсолютно без характерной. Да и сам тренер давно выглядит поникшим, что и передается команде. Ему бы отдохнуть, как это делает Юрген.
Ответ LoCo.qwert
А причем тут былые заслуги, если человек до сих пор на топ уровне, у Сити даже системного кризиса нет, а небольшой спад связанный с травмами и обновлением команды, вы по одному матчу любите делать выводы, не удивлюсь если они Арсенал в финале Кубка Лиги вынесут и снова все сразу же обужу поменяют и скажут, что Пеп снова великий:) Челси и МЮ меняют тренеров, то приходят тактические гении Аморимы, то Росеньоры и они лучше Пепа?:) На кого вы предлагает менять Гвардиолу?:) Ну Мареска допустим будет главным, сыграет пару плохих матчей и снова будут говорить, что очередной физрук:))
Ответ rigobersong
Как раз таки у сити системный кризис. Сейчас нет такого ощущения мощного сити, что раньше. Например, ранее сити в матчах с каким-нибудь вэст хэмом спокойно закатывали пару голов для перерыва, а во 2 тайме уже на классе доводили до победы. А сейчас в таких матчах сити стабильно пропускает, а дальше уже чтобы отыграться не хватает класса/характера/времени/сыгранности и тд.
По мне, все это признак того, что и тренер наелся и команда наелась
Интервью на политическую тематику как-то лучше получаются в последнее время !
так 11 на 11 уже сыграли первую игру на Бернабеу, вышло как-то не фонтан😂
Маловато для нужного результата, Пеп, в матчах играть хорошо всего 15 минут.
А все-таки Сити играл хорошо даже в меньшинстве, что вообще удивительно.
"Мы наверняка встретимся". Вероятно, Пеп имеет в виду статистическую вероятность: за последние 6 лет они встречались 5 раз. Итог: 4 прохода "Реала", 1 проход "Сити". Ждем следующую серию этого сериала
Бернарду Силва уже второй раз подводит Пепа, то паненку косплеит, то Суареса)))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
