Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»

Пеп Гвардиола: снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне.

Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Реала » со счетом 1:2.

– Жаль, что мы не смогли провести весь матч в равных составах, особенно учитывая то, что мы забили. Но так решил судья, верно? Вот и все.

У нас выдающаяся команда. Выдающаяся. Первые 15 минут сегодня и те, что были на «Бернабеу». Выдающаяся команда.

Поздравляю «Реал» и всех вас. Карьера состоит из хороших результатов и плохих. Мы вылетели из Лиги чемпионов, но требования в этом турнире очень высоки. Я бы хотел, чтобы мы весь матч играли 11 на 11.

– Есть ли у вас силы продолжить в следующем сезоне и снова встретиться с «Реалом»?

– Да, мы наверняка с ним встретимся, – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Movistar.