Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
– Жаль, что мы не смогли провести весь матч в равных составах, особенно учитывая то, что мы забили. Но так решил судья, верно? Вот и все.
У нас выдающаяся команда. Выдающаяся. Первые 15 минут сегодня и те, что были на «Бернабеу». Выдающаяся команда.
Поздравляю «Реал» и всех вас. Карьера состоит из хороших результатов и плохих. Мы вылетели из Лиги чемпионов, но требования в этом турнире очень высоки. Я бы хотел, чтобы мы весь матч играли 11 на 11.
– Есть ли у вас силы продолжить в следующем сезоне и снова встретиться с «Реалом»?
– Да, мы наверняка с ним встретимся, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Movistar.
И что делать с Челестини?9289 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
11-на 11 будете играть, когда твой игрок не будет препятствовать забить гол игрой рукой.
В целом, по сути Мадрид на классе прошел Сити. Хотя перед первым матчем такое сложно было представить.
По мне, все это признак того, что и тренер наелся и команда наелась