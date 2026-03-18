«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»

«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в четвертьфинале ЛЧ.

«Реал», «ПСЖ», «Арсенал» и «Спортинг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала, прошедших в ночь на среду.

«Реал » и «ПСЖ » узнают своих соперников по 1/4 финала завтра: мадридцы сыграют с «Баварией» или «Аталантой» (6:1 – первый матч), парижане встретятся с «Ливерпулем » или «Галатасараем» (0:1 – первый матч).

«Арсенал » и «Спортинг» сыграют друг с другом в следующем раунде.

Также в среду пройдут матчи «Барселона» – «Ньюкасл» (1:1 – первая игра) и «Тоттенхэм» – «Атлетико» (2:5 – первая игра). Победители этих пар встретятся друг с другом.