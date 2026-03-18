«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в четвертьфинале ЛЧ.
«Реал», «ПСЖ», «Арсенал» и «Спортинг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала, прошедших в ночь на среду.
«Реал» и «ПСЖ» узнают своих соперников по 1/4 финала завтра: мадридцы сыграют с «Баварией» или «Аталантой» (6:1 – первый матч), парижане встретятся с «Ливерпулем» или «Галатасараем» (0:1 – первый матч).
«Арсенал» и «Спортинг» сыграют друг с другом в следующем раунде.
Также в среду пройдут матчи «Барселона» – «Ньюкасл» (1:1 – первая игра) и «Тоттенхэм» – «Атлетико» (2:5 – первая игра). Победители этих пар встретятся друг с другом.
И что делать с Челестини?9261 голос
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ждём этот суперматч
А вот у Реала очень сильная сетка - после МС Бавария. Если пройдут и их, то никто не скажет как легко Мадриду. Но шансы немцев оцениваю 70 на 30
Сейчас это команды с разных планет.