  «Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»
«Реал» сыграет с «Баварией» или «Аталантой» в 1/4 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Ливерпулем» или «Галатасараем», «Арсенал» – со «Спортингом»

«Реал», «ПСЖ», «Арсенал» и «Спортинг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала, прошедших в ночь на среду. 

«Реал» и «ПСЖ» узнают своих соперников по 1/4 финала завтра: мадридцы сыграют с «Баварией» или «Аталантой» (6:1 – первый матч), парижане встретятся с «Ливерпулем» или «Галатасараем» (0:1 – первый матч).

«Арсенал» и «Спортинг» сыграют друг с другом в следующем раунде. 

Также в среду пройдут матчи «Барселона» – «Ньюкасл» (1:1 – первая игра) и «Тоттенхэм» – «Атлетико» (2:5 – первая игра). Победители этих пар встретятся друг с другом.

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Реал - Бавария классика ЛЧ
ждём этот суперматч
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
2:8 как Барселона - Бавария)
Вот будет прикол если Нюкасл вынесет Барсу )))
Не вынесет, не по Сеньке шапка, к тому же игра на Камп Ноу, где Барса после возвращения играет без поражений.
С Баварией или Аталантой, вы серьезно, еще кто-то рассчитывает на Аталанту... А Реал молодцы, постояли за честь Испании против конкурентов из Англии, выиграв в обоих матчах...
Если Реал в этом своём состоянии пройдёт и Баварию, то ЛЧ официально можно расформировывать.
В каком этом? Куртуа, Рюдигер, Тучамени, Винисиус и уже и Мбаппе - на месте. Каррерас ещё вернётся. Так написал будто у Реала слабые игроки. Да, нет Родриго, но он уже давно не твердый игрок основы.
А ну да, чего это я, вообще проблем у Реала нет 😂
" или с Аталантой" 😂😂
Как же Арсенолю везёт, после Байера Спортинг. Красную дорожку стелят.
А вот у Реала очень сильная сетка - после МС Бавария. Если пройдут и их, то никто не скажет как легко Мадриду. Но шансы немцев оцениваю 70 на 30
Бавария не заметит этот Реал. Мне кажется, будет два разгрома.
Сейчас это команды с разных планет.
Главные новости
«Реал» победил «Сити», «Краснодар» разнес ЦСКА, Марокко – победитель Кубка Африки, Андреасян снимет фильм о Костомарове и другие новости
13 минут назад
Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
38 минут назад
«Браим точно будет рад». Тчуамени о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 02:59
Пеп в 4-й раз проиграл оба матча в противостоянии в плей-офф ЛЧ. Три раза – «Реалу»
сегодня, 01:58
«Реал» выиграл 4 матча подряд. Дальше – «Атлетико»
сегодня, 01:31
У Винисиуса 8 (4+4) очков в матчах с «Ман Сити» – больше всего против одного соперника в ЛЧ. Только у Месси больше баллов против «горожан» – 9
вчера, 23:20
Куртуа отыграл 1-й тайм против «Ман Сити» с повреждением. У вратаря «Реала» перегруз приводящей мышцы бедра (COPE)
вчера, 23:06
Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» выдающаяся команда. Хотел бы я, чтобы весь матч мы играли 11 на 11. Наверняка снова встретимся с «Реалом» в следующем сезоне»
вчера, 22:59
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
вчера, 22:56
У клубов АПЛ 1 победа и 6 поражений в 9 матчах 1/8 финала ЛЧ. Две из шести команд уже вылетели
вчера, 22:43
Ко всем новостям
Последние новости
Трент о победах «Реала» над «Ман Сити»: «Было приятно – они отобрали у меня и «Ливерпуля» несколько медалей»
3 минуты назад
«Просто верю в «Спартак». И эта вера ему нужна». Сюткин о красно-белых
26 минут назад
Премьер-министр Норвегии о «Буде-Глимт» в ЛЧ: «Вы показали, что норвежская команда может конкурировать с крупнейшими клубами мира»
сегодня, 03:22
Юлманд о вылете от «Арсенала»: «Байер» может гордиться тем, чего достиг в сезоне. Постараемся вернуться и снова дать бой»
сегодня, 02:41
Тренер «Спортинга» о 5:0 с «Буде-Глимт»: «Мы увидели лучший «Спортинг». Желание совершить нечто особенное было безграничным»
сегодня, 01:46
Тренер «Буде-Глимт» про 0:5: «Мы думали о последствиях с первого же касания, и это сделало нас пассивными. «Спортинг» не оглядывался ни на что»
сегодня, 01:21
Винисиус о победе над «Сити»: «Все знают, что «Реал» меняется, когда приходят большие матчи. Я упустил много моментов, но нам и не понадобилось столько. Мы готовы к «Баварии»
вчера, 22:45
«Челси» при Росеньоре дважды проиграл «ПСЖ» с разницей в 3 мяча. При Мареске победили 3:0 в финале клубного ЧМ
вчера, 22:45
«Челси» впервые пропустил 8 голов в двухматчевом противостоянии, включая внутренние и европейские турниры
вчера, 22:15
У «Сити» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 с «Реалом» и вылет в 1/8 финала ЛЧ. Дальше – «Арсенал»
вчера, 22:02
