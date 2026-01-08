🎥 Холанд и Ван Хекке опять сцепились на поле. За пару секунд перешли из футбола в ММА
Перед игрой 21-го тура АПЛ против «Брайтона» Эрлинг Холанд пересекся с Хабибом Нурмагомедовым.
Теперь ясно, что норвежец набирался опыта перед встречей с Жан-Полем ван Хекке, который превращается в Жан-Клода ван Дамма каждый раз, когда оказывается на поле с Эрлингом. В ноябре 2024-го взбесившийся Холанд оттаскал голландца за футболку, а Ван Хекке после игры слушал лекцию от Гвардиолы.
Короче говоря, у парней долгая история.
Новая встреча Эрлинга и Жан-Поля прошла в привычной для обоих манере.
В сентябрьском матче против «Челси» Ван Хекке фактически начал потасовку между футболистами, сам защитник рухнул на газон после стычки с Кайседо.
А встреча «Брайтона» с «Сити» в 21-м туре АПЛ закончилась ничьей 1:1, Эрлинг забил с пенальти.
PS. Может ему, как нидерландцу, обидно, что какой-то норвежец захватил часть Нидерландов и смеет носить фамилию Холанд (Holland)
