Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал заслуженным выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Байер» со счетом 2:0 (первая игра – 1:1).

«Мы здорово начали игру и представляли угрозу везде. Вратарь удерживал соперника в игре, и нам понадобился волшебный момент от Эберечи Эзе, чтобы выйти вперед.

Затем, во втором тайме, действия Деклана [Райса] дали нам возможность победить, и у нас было четыре или пять моментов, когда мы должны были забивать третий гол, но в целом мы полностью заслужили победу и выход в четвертьфинал.

Эзе играет каждые три дня, он вошел в ритм и находит взаимопонимание с игроками, и это то, ради чего он здесь. Он налаживает взаимопонимание со всеми, и, когда вы начинаете создавать ключевые моменты в матчах, это придает вам уверенности.

Деклан был великолепен, как и вся команда. То, как они борются за каждый мяч, и то, какую страсть они демонстрируют, просто великолепно», – сказал Артета.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Хорошая победа перед важным матчем в воскресенье. Если не будет сенсаций, то «Арсенал» уже прошел в 1/2 ЛЧ и 1/2 КА. Если обыграем «Ман Сити» в финале КАФЛ, то получим положительный импульс на концовку сезона. Возможно, историческую. Вперед, «Арсенал»! 🔴
Квадрупл неизбежен! В выходные Арсенал забирает второй трофей, останется ещё два, и дело сделано. Всё реально.
Ооо идёт речь залуупле🤣🤣ну ну
Немножко было нервно, когда кипер Байера разошелся, казалось, что они на кураже и фарте готовы вытащить, но Эзе волшебно потушил. Пушка страшная.
Седня тот самый момент, когда хайлайты хочется пересмотреть еще пару раз.
Голешник Эзе, кнеш, ракета.
На его фоне как-то забывается, что Райс-то тоже положил топово впритирку.
И попади свою пушку Троссар, все равно это был бы второй лучший.
Круть.
И это все просто на первой скорости. Что было бы, включи Арсенал хотя бы вторую передачу.
😂😂😂
Ну и доминировали же.
Не, Байер мячом больше владе, так что сегодня без d-word😅
Шаг за шагом..
Рад за Деклана, становится проще выбрать игрока года, если Арсенал сделает квдрупл.
А так вдумайтесь, команда совершает историческое достижение, меняет футбол, всех сносит. А игрока года выбирают из другой команды. Условного Ламина или Кейна
