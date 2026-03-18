Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал заслуженным выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Байер» со счетом 2:0 (первая игра – 1:1).
«Мы здорово начали игру и представляли угрозу везде. Вратарь удерживал соперника в игре, и нам понадобился волшебный момент от Эберечи Эзе, чтобы выйти вперед.
Затем, во втором тайме, действия Деклана [Райса] дали нам возможность победить, и у нас было четыре или пять моментов, когда мы должны были забивать третий гол, но в целом мы полностью заслужили победу и выход в четвертьфинал.
Эзе играет каждые три дня, он вошел в ритм и находит взаимопонимание с игроками, и это то, ради чего он здесь. Он налаживает взаимопонимание со всеми, и, когда вы начинаете создавать ключевые моменты в матчах, это придает вам уверенности.
Деклан был великолепен, как и вся команда. То, как они борются за каждый мяч, и то, какую страсть они демонстрируют, просто великолепно», – сказал Артета.
Голешник Эзе, кнеш, ракета.
На его фоне как-то забывается, что Райс-то тоже положил топово впритирку.
И попади свою пушку Троссар, все равно это был бы второй лучший.
Круть.
А так вдумайтесь, команда совершает историческое достижение, меняет футбол, всех сносит. А игрока года выбирают из другой команды. Условного Ламина или Кейна