Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»

Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял опасность везде.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета назвал заслуженным выход в 1/4 финала Лиги чемпионов .

В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Байер » со счетом 2:0 (первая игра – 1:1).

«Мы здорово начали игру и представляли угрозу везде. Вратарь удерживал соперника в игре, и нам понадобился волшебный момент от Эберечи Эзе, чтобы выйти вперед.

Затем, во втором тайме, действия Деклана [Райса] дали нам возможность победить, и у нас было четыре или пять моментов, когда мы должны были забивать третий гол, но в целом мы полностью заслужили победу и выход в четвертьфинал.

Эзе играет каждые три дня, он вошел в ритм и находит взаимопонимание с игроками, и это то, ради чего он здесь. Он налаживает взаимопонимание со всеми, и, когда вы начинаете создавать ключевые моменты в матчах, это придает вам уверенности.

Деклан был великолепен, как и вся команда. То, как они борются за каждый мяч, и то, какую страсть они демонстрируют, просто великолепно», – сказал Артета.