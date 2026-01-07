«Он ругал меня больше всех». Левандовски – о роли Клоппа в своей карьере

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, ранее выступавший в дортмундской «Боруссии» и «Баварии», отметил особенную роль Юргена Клоппа в своей карьере.

«Все тренеры чему-то меня научили: от Клоппа до Гвардиолы, Анчелотти, Хайнкеса, Нагельсманна и Флика, как в «Баварии», так и в «Барсе». Меня легко учить.

Юрген Клопп привил мне правильный менталитет. Он был тем, кто ругал меня больше всех, но также и тем, кто научил меня многому.

Когда я пришел в Дортмунд, то хотел доказать, что могу сделать все, но чувствовал, что не понимаю, о чем меня просят, поэтому я спросил его напрямую, чего он хочет от меня.

У меня был разговор с ним, который изменил мою жизнь. Я видел по его лицу, что он верит в меня, и это был разговор, которого у меня не было с тех пор, как умер мой отец», – сказал Левандовски.