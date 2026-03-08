Джо Коул о Жоао Педро: «Просто монстр, у него все залетает сейчас. Он играет «девятку», но не как Холанд, может опускаться глубже»

Джо Коул о Жоао Педро: просто монстр, у него все залетает сейчас.

Бывший полузащитник «Челси » Джо Коул оценил игру Жоао Педро .

Форвард «Челси» отличился в игре с «Рексхэмом » (4:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Он монстр, реально монстр. Мне кажется, он уже заранее знал, что будет делать [в эпизоде с голом]. Он как будто играется с ними: уводит центрального защитника влево, тянет назад и в итоге бьет так, что мяч ударяется о газон. Сейчас у него все залетает.

Он играет на позиции «девятки», но делает это не так, как Эрлинг Холанд, который постоянно держится на линии защитников. Он может опускаться глубже и смещаться в стороны, потому что у него есть для этого все необходимые качества», – сказал Коул в эфире TNT Sports.