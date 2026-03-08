Джо Коул о Жоао Педро: «Просто монстр, у него все залетает сейчас. Он играет «девятку», но не как Холанд, может опускаться глубже»
Джо Коул о Жоао Педро: просто монстр, у него все залетает сейчас.
Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул оценил игру Жоао Педро.
Форвард «Челси» отличился в игре с «Рексхэмом» (4:2) в 1/8 финала Кубка Англии.
«Он монстр, реально монстр. Мне кажется, он уже заранее знал, что будет делать [в эпизоде с голом]. Он как будто играется с ними: уводит центрального защитника влево, тянет назад и в итоге бьет так, что мяч ударяется о газон. Сейчас у него все залетает.
Он играет на позиции «девятки», но делает это не так, как Эрлинг Холанд, который постоянно держится на линии защитников. Он может опускаться глубже и смещаться в стороны, потому что у него есть для этого все необходимые качества», – сказал Коул в эфире TNT Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metro
Повезло что проклятую 9ку забрал Делап.
Именно , А сам Делап в самом начале сезона говорил , что не верит в магию Числа 9 😒
Ну кстати, в данном конкретном случае никакой магии и нет. Это просто слабый дубовый игрок уровня в лучшем случае второй десятки АПЛ, неизвестно как попавший в топ-клуб. Он играет ровно так, как должен и умеет: плохо. И играл бы так под любым номером. Тут вопросы скорее к тем, что додумался взять его в Челси.
То, как он играет, просто космический уровень. Прием мяча, игра корпусом, рывок, финты, удары с обеих ног, пас, открывания, постоянное давление на соперника…. я не могу вспомнить ни одного форварда, который мог делать это все в каждой игре.
Разве что Сапогов. Ну, и Тихоновецкий с натяжкой
Мало кто вспомнит, ведь все его причины мяча, игра корпусом, рывок, финты, удары с обеих ног, пас открывания, постоянное давление на соперника только на кассетах…
Холланд уже год как не играет только на линии и много играет на команду. Пеп даже его уже испортил :)
да еще по Уотфорду было видно, что игрок хороший
Xoroshiy, no ne vse xoroshie moqut sdelat sleduyushiy shaq v Top komande. U neqo polucaetsya, a vot u Richarlisona ne ocen, naprimer (ili u Van de Beka)
Ричарлисон норм играет, но часто травмируется
