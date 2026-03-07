1 мин.
🎥 Васкес собрал команду мечты. Выбрал Ван Дейка и семерых из «Мадрида»

Лукас Васкес по просьбе медиа-службы французского магазина футбольной экипировки Foot.FR собрал команду мечты. Ограничений у испанца не было, он мог выбрать любого игрока из любой эпохи. 

Костяк команды составили партнеры Лукаса по «Мадриду»: Икер Касильяс, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Криштиану Роналду и Карим Бензема. Про легенд главного соперника родного клуба экс-защитник «сливочных» не забыл – включил в сборную Лионеля Месси и Серджи Бускетса.

Болельщиков удивил выбор Вирджила ван Дейка в пару к Рамосу. Осужденный Дани Алвес тоже в команде.

Места для представителей нынешнего клуба Васкеса не нашлось. За «Байер» испанец провел 15 матчей во всех турнирах – забил гол и отдал три результативные передачи. 

Как вам состав? 

