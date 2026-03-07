«Нам обещали, что будем говорить только о футболе, но все вышло не так». Маскерано оправдался за визит «Интер Майами» в Белый дом к Трампу 😔

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано оправдался за визит в Белый дом и встречу с Дональдом Трампа, в ходе которой президент США произнес воинственную речь с агитацией боевых действий.

Звезды сильнейшего клуба МЛС, а особенно Лионель Месси, подверглись критике в соцсетях после «равнодушных эмоций» во время речи Трампа.

«Нам сказали, что визит будет просто с целью поздравить нас с титулом. Обещали, что будем говорить только о футболе, но все вышло не так.

Мы рано приехали, ждали, видели очень мало Белого дома, а с президентом встретились только в момент, показанный по ТВ.

Мы достаточно взрослые, чтобы абстрагироваться от лишних вещей. Визит был запланирован более двух месяцев назад, поэтому мы просто следовали согласованному протоколу. Мы знаем, что текущая ситуация в мире отличается от той, когда встреча была впервые согласована», – сказал Маскерано.

Убедительно?