Хименес о календаре: «Мы как клоуны в цирке: играем, когда нам говорят, рискуем своим здоровьем. Это настоящая мясорубка, нужно отдыхать»
Хименес о календаре: мы как клоуны в цирке.
Защитник «Атлетико» Хосе Хименес резко высказался насчет загруженности календаря.
В субботу «матрасники» обыграли «Реал Сосьедад» (3:2) в матче 27-го тура Ла Лиги. Во вторник им предстоит встреча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Нужно отдыхать. Это настоящая мясорубка. Мы рискуем своим здоровьем – мы как клоуны в цирке: играем тогда, когда нам говорят играть», – заявил Хименес.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
охренел совсем чтоль
Достало уже это нытьё спортсменов. Они получают абсолютно неадекватные деньги, при этом вечно ноют.
Они за лет 10-15 карьеры зарабатывают больше, чем топовые специалисты в редких и полезных профессиях за всю жизнь. Не говоря уже об обычных трудящихся или рабочих, у которых действительно тяжёлая работа. Почему эти артисты дорогого цирка считают, что их кто-то должен жалеть?