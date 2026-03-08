  • Спортс
  • Хименес о календаре: «Мы как клоуны в цирке: играем, когда нам говорят, рискуем своим здоровьем. Это настоящая мясорубка, нужно отдыхать»
Хименес о календаре: «Мы как клоуны в цирке: играем, когда нам говорят, рискуем своим здоровьем. Это настоящая мясорубка, нужно отдыхать»

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес резко высказался насчет загруженности календаря. 

В субботу «матрасники» обыграли «Реал Сосьедад» (3:2) в матче 27-го тура Ла Лиги. Во вторник им предстоит встреча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

«Нужно отдыхать. Это настоящая мясорубка. Мы рискуем своим здоровьем – мы как клоуны в цирке: играем тогда, когда нам говорят играть», – заявил Хименес. 

Источник: Marca
