Хименес о календаре: «Мы как клоуны в цирке: играем, когда нам говорят, рискуем своим здоровьем. Это настоящая мясорубка, нужно отдыхать»

Хименес о календаре: мы как клоуны в цирке.

Защитник «Атлетико » Хосе Хименес резко высказался насчет загруженности календаря.

В субботу «матрасники» обыграли «Реал Сосьедад» (3:2) в матче 27-го тура Ла Лиги . Во вторник им предстоит встреча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нужно отдыхать. Это настоящая мясорубка. Мы рискуем своим здоровьем – мы как клоуны в цирке: играем тогда, когда нам говорят играть», – заявил Хименес.