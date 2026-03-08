  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик об 1:0 с «Атлетиком»: «Это потрясающе – победить здесь. Я был уверен в игроках «Барселоны» – я очень ценю атмосферу в команде и их сплоченность»
19

Флик об 1:0 с «Атлетиком»: «Это потрясающе – победить здесь. Я был уверен в игроках «Барселоны» – я очень ценю атмосферу в команде и их сплоченность»

Ханс-Дитер Флик оценил победу над «Атлетиком».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Атлетиком» в 27-м туре Ла Лиги (1:0).

«Конечно, я всегда горжусь игроками, правда, но я особенно ценю эту особую атмосферу внутри команды, а также то, как они сплочены, окружающую обстановку, все это – просто фантастика. Я действительно ценю то, что вижу.

Сегодня я не нервничал. Я видел игроков после победы [над «Атлетико»] со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках.

Сегодня было понятно, что победить на этом великолепном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе – победить здесь.

Ферран? Сейчас у него нет уверенности в себе, но мы работаем над этим. В матчах важно пробовать все. Он в хорошей форме, он быстр, и сейчас ему просто немного не везет, но если я могу ему помочь, то я это сделаю», – сказал Флик. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoАтлетик
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoФерран Торрес
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Барселона впервые с 2016 года побеждает Атлетик два матча подряд на Сан-Мамесе )
Ответ Кирилл
Барселона впервые с 2016 года побеждает Атлетик два матча подряд на Сан-Мамесе )
С одной стороны из кожи вон Атлетико лезли и по моментам точно не уступили !
С другой - видно и в них тоже было насколько разное индивидуальное исполнительское мастерство у игроков .
Теперь главное-эту атмосферу не растерять до матча в Лиге чемпионов. Огромная удача, что Флик у руля команды.
Очень важная победа для Барсы над сильным соперником! Команда уверенно лидирует в чемпионате! Педри просто лучший игрок в лучшей команде)
Флик правильно делает, что говорит сейчас именно о духе и сплочённости, только это может вытащить этот отрезок. Команда не в лучших кондициях, травмы, тяжелейшая энергозатратная неделя с тремя суперинтенсивными матчами, с учётом выезда в Ньюкасл, где будет не легче, как минимум. Сегодня играли на морально-волевых, упростили игру, в концовке практически без контригры, выстояли, это тоже дорогого стоит, особенно с учётом того, что победили в два раза уступая по xG. Обратные ситуации были, и не раз (когда проигрывали при двукратном и более преимуществе по xG), а вот такого не припомню.)
Ответ kvn9
Флик правильно делает, что говорит сейчас именно о духе и сплочённости, только это может вытащить этот отрезок. Команда не в лучших кондициях, травмы, тяжелейшая энергозатратная неделя с тремя суперинтенсивными матчами, с учётом выезда в Ньюкасл, где будет не легче, как минимум. Сегодня играли на морально-волевых, упростили игру, в концовке практически без контригры, выстояли, это тоже дорогого стоит, особенно с учётом того, что победили в два раза уступая по xG. Обратные ситуации были, и не раз (когда проигрывали при двукратном и более преимуществе по xG), а вот такого не припомню.)
Все так, матч был вопреки, во всех смыслах. Характер у этой команды был и в прошлом сезоне, было важно понять, что и в этом он никуда не делся.
Самое главное, снова не пропустили, при этом кстати, Мартин по продвинутой статистике был лучшим защитником «Барсы». Единственное, что не понравилось - Эрик на правом фланге защиты. В первом тайме почти все атаки «Атлетика» шли через его зону, в атаку он почти не подключался, из-за чего Ямаль оставался один против нескольких игроков «Атлетика» весь матч, что тоже снизило его эффективность. Как-будто Канселу и Мартин выглядят лучше на флангах, но здесь дилемма. Мне пара Кубарси - Мартин намного больше нравится в продвижении мяча, чем Кубарси - Эрик.
Ответ Simbad
Все так, матч был вопреки, во всех смыслах. Характер у этой команды был и в прошлом сезоне, было важно понять, что и в этом он никуда не делся. Самое главное, снова не пропустили, при этом кстати, Мартин по продвинутой статистике был лучшим защитником «Барсы». Единственное, что не понравилось - Эрик на правом фланге защиты. В первом тайме почти все атаки «Атлетика» шли через его зону, в атаку он почти не подключался, из-за чего Ямаль оставался один против нескольких игроков «Атлетика» весь матч, что тоже снизило его эффективность. Как-будто Канселу и Мартин выглядят лучше на флангах, но здесь дилемма. Мне пара Кубарси - Мартин намного больше нравится в продвижении мяча, чем Кубарси - Эрик.
Про Эрика 100% согласен, Мартин действительно хорошо сыграл, он вообще выдаёт 200% от своего потенциала уже кажется.)
А когда у Феррана уверенность была? Он ещё первые полгода при Хави не тянул роль основного ЦФ. Так что вряд ли что-то изменится, он просто не того класса игрок, чтобы быть основным в Барсе. Как джокер на замену против уставших защитников - он неплох, но надеюсь ему при продлении не выпишут личку как игроку основы
Классная команда, классный тренер! 🟦🟥
Пас Педри и реализация Ламина - просто сказка. Молодцы, победа на оч сложном выезде
Всё благодаря судье. Лучший в Барсе уже лет 25!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 11:1. Дальше – игра с «Ньюкаслом» в ЛЧ
7 марта, 21:59
Флик провел 100-й матч во главе «Барсы»: 75 побед, 9 ничьих и 16 поражений, команда забила 281 гол и пропустила 119
28 февраля, 17:49
Рекомендуем
Главные новости
Дзюба о том, что Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Постеснялся бы. В его время «Спартак» их вообще не чувствовал. Когда «Газпром» пришел, они начали сопротивляться»
18 минут назад
«Барселоне» разрешили увеличить вместимость «Камп Ноу» до 62 652 зрителей
28 минут назад
Иглесиас о токсичной маскулинности в академиях: «У мальчиков появляется мнение, что дружба с женщинами невозможна. Если ты общаешься с девушкой, реакция такая: «Ты хочешь с ней переспать?»
40 минут назад
Еще две футболистки сборной Ирана запросили убежище в Австралии. Ранее из расположения команды сбежали 5 спортсменок (ABC)
55 минут назад
Энрике перед «Челси»: «ПСЖ» может выиграть ЛЧ второй раз. Это непросто, но в первый раз сложнее»
сегодня, 13:29
Аль-Хелайфи не может вылететь из Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке. Глава «ПСЖ» не присутствовал на тренировке перед матчем с «Челси» в ЛЧ
сегодня, 13:18
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» в гостях у «Галатасарая», «Бавария» против «Аталанты», «Барселона» сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 13:05
Арбелоа о словах Лапорты про экс-директоров «Реала» в CTA: «Кажется, именно он в 4 раза увеличил выплаты Негрейре, так что говорить больше не о чем»
сегодня, 13:05
Дзюба о том, стал ли футбол лучше с ВАР: «И да, и нет. Я до сих пор в шоке от незасчитанного гола «Балтики» «Зениту», от моего гола «Оренбургу». Какие офсайды там? Это какой-то сюр»
сегодня, 12:53
Форвард «Сельты» Иглесиас: «Движение BLM очень повлияло на меня – я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь к нему внимание и бороться с расистскими настроениями в Испании»
сегодня, 12:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джиган о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но я бы набил морду этому Мбаппе»
2 минуты назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
32 минуты назад
«Атлетико» – «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 13:06
Мария Погребняк о том, что Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову: «Повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же культура отмены? Бойкот Килиана объявят?»
сегодня, 12:45
«Аталанта» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 11:58
«Галатасарай» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 10:38
МЛС пожизненно дисквалифицировала экс-игроков «Коламбуса» Йебоа и Джонса за ставки – в том числе на матчи собственной команды
сегодня, 10:10
Агент Кузьмичев о «Зените»: «Семаку нужно сделать паузу. Он поставил много рекордов, но сейчас не справляется. Команда должна выглядеть по-другому»
сегодня, 09:54
Тимур Гурцкая: «Руководство «Краснодара» сыграло злую шутку с командой, добиваясь переноса игры любой ценой. Знаю, сколько звонков было. Они будто не долетели до «Рубина»
сегодня, 09:44
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
сегодня, 09:02
Рекомендуем