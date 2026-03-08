Флик об 1:0 с «Атлетиком»: «Это потрясающе – победить здесь. Я был уверен в игроках «Барселоны» – я очень ценю атмосферу в команде и их сплоченность»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Атлетиком» в 27-м туре Ла Лиги (1:0).
«Конечно, я всегда горжусь игроками, правда, но я особенно ценю эту особую атмосферу внутри команды, а также то, как они сплочены, окружающую обстановку, все это – просто фантастика. Я действительно ценю то, что вижу.
Сегодня я не нервничал. Я видел игроков после победы [над «Атлетико»] со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках.
Сегодня было понятно, что победить на этом великолепном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе – победить здесь.
Ферран? Сейчас у него нет уверенности в себе, но мы работаем над этим. В матчах важно пробовать все. Он в хорошей форме, он быстр, и сейчас ему просто немного не везет, но если я могу ему помочь, то я это сделаю», – сказал Флик.
С другой - видно и в них тоже было насколько разное индивидуальное исполнительское мастерство у игроков .
Самое главное, снова не пропустили, при этом кстати, Мартин по продвинутой статистике был лучшим защитником «Барсы». Единственное, что не понравилось - Эрик на правом фланге защиты. В первом тайме почти все атаки «Атлетика» шли через его зону, в атаку он почти не подключался, из-за чего Ямаль оставался один против нескольких игроков «Атлетика» весь матч, что тоже снизило его эффективность. Как-будто Канселу и Мартин выглядят лучше на флангах, но здесь дилемма. Мне пара Кубарси - Мартин намного больше нравится в продвижении мяча, чем Кубарси - Эрик.