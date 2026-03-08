Спаллетти о 4:0 с «Пизой»: «Я праздную день рождения в правильном месте. Мне нужен был подарок, и игроки «Ювентуса» его сделали – провели хороший матч»

Лучано Спаллетти оценил победу над «Пизой» в свой день рождения.

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти высказался о победе над «Пизой» в 28-м туре Серии А (4:0).

В день матча, 7 марта, Спаллетти исполнилось 67 лет.

«В первом тайме нам не удавалось найти правильную игру, но во втором все наладилось. Если Йылдыз начинает на фланге, то ему проще, потому что у него больше пространства, он сталкивается с другим типом опеки.

Мы должны сказать [Бога ], что он должен быть более агрессивным, иногда он немного мягок. Скамейка запасных – это не зал ожидания, а часть поля, откуда можно выйти в решающие моменты матча. Находящиеся там игроки видят и чувствуют трудности игры.

Благодаря команде я чувствую себя совершенно спокойно, я праздную день рождения в правильном месте. Мне просто нужен был подарок, и они мне его преподнесли, они провели хороший матч».

О возможном продлении контракта

«Нет необходимости говорить о будущем. Будущее мы начнем создавать завтра утром на тренировке, а контракт не так важен», – сказал Спаллетти.