  • Спаллетти о 4:0 с «Пизой»: «Я праздную день рождения в правильном месте. Мне нужен был подарок, и игроки «Ювентуса» его сделали – провели хороший матч»
Спаллетти о 4:0 с «Пизой»: «Я праздную день рождения в правильном месте. Мне нужен был подарок, и игроки «Ювентуса» его сделали – провели хороший матч»

Лучано Спаллетти оценил победу над «Пизой» в свой день рождения.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Пизой» в 28-м туре Серии А (4:0).

В день матча, 7 марта, Спаллетти исполнилось 67 лет.

«В первом тайме нам не удавалось найти правильную игру, но во втором все наладилось. Если Йылдыз начинает на фланге, то ему проще, потому что у него больше пространства, он сталкивается с другим типом опеки. 

Мы должны сказать [Бога], что он должен быть более агрессивным, иногда он немного мягок. Скамейка запасных – это не зал ожидания, а часть поля, откуда можно выйти в решающие моменты матча. Находящиеся там игроки видят и чувствуют трудности игры.

Благодаря команде я чувствую себя совершенно спокойно, я праздную день рождения в правильном месте. Мне просто нужен был подарок, и они мне его преподнесли, они провели хороший матч».

О возможном продлении контракта

«Нет необходимости говорить о будущем. Будущее мы начнем создавать завтра утром на тренировке, а контракт не так важен», – сказал Спаллетти.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЮвентус
logoПиза
logoЛучано Спаллетти
logoсерия А Италия
logoКенан Йылдыз
logoЖереми Бога
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С ДР! Тюрам, Йылдыз, отпраздновали гол вместе с мистером! Чувствуюется командный чемпионский дух🏆🏆🏆
Ответ Antonio Conte
С ДР! Тюрам, Йылдыз, отпраздновали гол вместе с мистером! Чувствуюется командный чемпионский дух🏆🏆🏆
Чего там Тюрам праздновал? По его зоне Пиза все время атаковала, как по проходному двору
Ответ Antonio Conte
С ДР! Тюрам, Йылдыз, отпраздновали гол вместе с мистером! Чувствуюется командный чемпионский дух🏆🏆🏆
мучения с дном..я вижу чемп дух😂😂
Спал на данный момент - оптимальный тренер для Юве. Ведь Конте и Гасперини отказались, Клопп и Гвардиола не придут. И получается, что он единственный, способный остановить это прогредиентное сползание вниз и вниз.
При нем появился, наконец, рисунок игры, на фоне которого рельефнее стали дыры: вратарь ( слава Богу, убрали Ди Грегорио), опорник ( Тюрам, на этой позиции без паса и отбора - это диагноз), игрок под нападающими ( опционально) и форвард ( хоть один, но не хуже Маллена). Если сохранить остальных и купить хотя бы парочку качественных исполнителей ( минимум - опорник и форвард) на дырявые позиции - Юве Спала выиграет скудетто. Верю в это
Ответ vadgus
Спал на данный момент - оптимальный тренер для Юве. Ведь Конте и Гасперини отказались, Клопп и Гвардиола не придут. И получается, что он единственный, способный остановить это прогредиентное сползание вниз и вниз. При нем появился, наконец, рисунок игры, на фоне которого рельефнее стали дыры: вратарь ( слава Богу, убрали Ди Грегорио), опорник ( Тюрам, на этой позиции без паса и отбора - это диагноз), игрок под нападающими ( опционально) и форвард ( хоть один, но не хуже Маллена). Если сохранить остальных и купить хотя бы парочку качественных исполнителей ( минимум - опорник и форвард) на дырявые позиции - Юве Спала выиграет скудетто. Верю в это
Да вместо Тюрама взять надо Кисляка, а под нападающим Батракова, вратаря Сафонова, ну нападающий Тюкавин....
И скудето будет в Турине?!)
Ответ vadgus
Спал на данный момент - оптимальный тренер для Юве. Ведь Конте и Гасперини отказались, Клопп и Гвардиола не придут. И получается, что он единственный, способный остановить это прогредиентное сползание вниз и вниз. При нем появился, наконец, рисунок игры, на фоне которого рельефнее стали дыры: вратарь ( слава Богу, убрали Ди Грегорио), опорник ( Тюрам, на этой позиции без паса и отбора - это диагноз), игрок под нападающими ( опционально) и форвард ( хоть один, но не хуже Маллена). Если сохранить остальных и купить хотя бы парочку качественных исполнителей ( минимум - опорник и форвард) на дырявые позиции - Юве Спала выиграет скудетто. Верю в это
диагноз это локателля
Наконец-то победа в чемпионате после затяжной серии февраля с его адским календарём. Играли, в общем, до ошибки "Пизы", которую и дождались. Но так играют вообще все команды Спаллетти. Так что да, точечные усиления, окончательный вариант сзади (тройка или четвёрка), перевод Камбьязо в полузащиту (ну не защитник он ни разу), при везении (вылете "Тоттенхэма") смена основного вратаря. Думаю, за 2 года Спаллетти управится со всему задачами. А там уже можно будет и о титулах подумать.
Очень смешно. Если б еще текст читать… я про уровень Маллена писал, не слыхал?
Ваши минусы - заслуженная оценка Вашего понимания игры
