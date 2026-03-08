Спаллетти о 4:0 с «Пизой»: «Я праздную день рождения в правильном месте. Мне нужен был подарок, и игроки «Ювентуса» его сделали – провели хороший матч»
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Пизой» в 28-м туре Серии А (4:0).
В день матча, 7 марта, Спаллетти исполнилось 67 лет.
«В первом тайме нам не удавалось найти правильную игру, но во втором все наладилось. Если Йылдыз начинает на фланге, то ему проще, потому что у него больше пространства, он сталкивается с другим типом опеки.
Мы должны сказать [Бога], что он должен быть более агрессивным, иногда он немного мягок. Скамейка запасных – это не зал ожидания, а часть поля, откуда можно выйти в решающие моменты матча. Находящиеся там игроки видят и чувствуют трудности игры.
Благодаря команде я чувствую себя совершенно спокойно, я праздную день рождения в правильном месте. Мне просто нужен был подарок, и они мне его преподнесли, они провели хороший матч».
О возможном продлении контракта
«Нет необходимости говорить о будущем. Будущее мы начнем создавать завтра утром на тренировке, а контракт не так важен», – сказал Спаллетти.
При нем появился, наконец, рисунок игры, на фоне которого рельефнее стали дыры: вратарь ( слава Богу, убрали Ди Грегорио), опорник ( Тюрам, на этой позиции без паса и отбора - это диагноз), игрок под нападающими ( опционально) и форвард ( хоть один, но не хуже Маллена). Если сохранить остальных и купить хотя бы парочку качественных исполнителей ( минимум - опорник и форвард) на дырявые позиции - Юве Спала выиграет скудетто. Верю в это
И скудето будет в Турине?!)