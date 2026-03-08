  • Спортс
  Росеньор о периоде в «Челси»: «15 матчей и 10 побед – не так уж и плохо. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой»
Росеньор о периоде в «Челси»: «15 матчей и 10 побед – не так уж и плохо. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой»

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о победе над «Рексхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии. 

Алехандро Гарначо только что сказал, что это была одна из самых трудных игр «Челси» в этом сезоне. Вы согласны?

– Да, согласен. Именно поэтому Кубок Англии такой особенный турнир. Думаю, игроки были прекрасны. Прекрасны своей энергией, тем, как смело они прессинговали и как играли. Нам пришлось показывать очень-очень высокий уровень. Нас до самого конца подталкивала вперед очень хорошая команда. В таких матчах нужно еще и проявлять характер.

Что нового вы, возможно, узнали о своих игроках?

– Честно говоря, ничего нового. Мы рано проигрывали 0:1 «Астон Вилле». Мы уступали 0:2 к перерыву в матче с «Вест Хэмом». Нам нужно найти способ не оказываться в таких ситуациях, но то, что показывают игроки – независимо от того, кто на поле, – это отличный дух, вера и воля к победе. И это то, что нам понадобится до конца сезона.

Что вы думаете о форме Гарначо?

– Мне кажется, он сейчас в хорошем состоянии. Але в отличной форме. Его голы, его энергия на протяжении 120 минут была феноменальна, учитывая, что в среду он отыграл все 90 минут. Он находится в очень хорошей форме, и это очень приятно видеть на таком важном этапе сезона.

Два решения, на которые повлиял ВАР…

– На мой взгляд, оба решения правильные. Понимаю, что это может раздражать. Любой опасный фол – это опасный фол, а если офсайд – значит, офсайд. Неважно, насколько минимальная разница. Сегодня нам понадобилась и доля удачи, потому что «Рексхэм» сыграл действительно очень хорошо.

С чем вы связываете недостаток контроля в игре?

– То же самое было против «Кристал Пэлас» примерно шесть недель назад, когда я только пришел. Мы играли очень хорошо, когда вели 3:0. Контроль у нас есть, но нам нужно научиться лучше управлять игрой. Но в кубковых матчах, когда много эмоций, это чувствуется на поле. В таких играх очень сложно. Мы не будем единственной командой Премьер-лиги на этой стадии, которой было трудно против соперника из более низкого дивизиона. Нам нужно найти решение.

Но если подумать: кажется, 15 матчей и 10 побед – не так уж и плохо. Нужно продолжать работать. Нужно восстановиться. В среду у нас большой матч (против «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ – Спортс”), и нужно начинать готовиться к нему, – сказал Росеньор. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football.London
Надо научиться не пропускать сразу после стартового свистка и не получать красные карточки
Он большой молодец , не боится проводить сплошную ротацию на таких стадиях сезона , жаль только гарна к псж будет измотанным , мареска бы уже от паники играл бы основой и кубки и лч
