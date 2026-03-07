🎥 Иранские дети разочаровались в Месси. Избавляются от футболок экс-кумира

Фанаты Лионеля Месси ругали Криштиану Роналду, когда португалец внезапно подружился с Дональдом Трампом. После визита «Интер Майами» в Белый дом, критике подвергся и аргентинец.

Игрокам клуба из Флориды пришлось почти 10 минут слушать речь президента США о бомбардировках Ирана. Крошечный отрывок:

«Военные США вместе с замечательными израильскими партнерами продолжают полностью уничтожать врага намного раньше запланированного срока и на уровнях, невиданных ранее. У нас действительно не было выбора, они бы ударили нас, если бы мы не ударили их, потому что они сумасшедшие».

В кумире разочаровались и дети. Юные поклонники футбола из Ирана записывают видео, в которых осуждают Лео и в знак протеста избавляются от маек легенды.

Хавьер Маскерано после встречи с Трампом пытался оправдаться : «Нам сказали, что визит будет просто с целью поздравить нас с титулом. Обещали, что будем говорить только о футболе, но все вышло не так».