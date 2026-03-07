Вальверде отметил гол объятиями с Пинтусом. Поддержал тренера после трагедии

«Мадрид» добыл победу над «Сельтой» в самой концовке встречи 27-го тура Ла Лиги. На 94-й минуте при счете 1:1 Феде Вальверде забил и вырвал для «королевского клуба» заветные три очка.

Уругваец побежал отмечать взятие ворот с Антонио Пинтусом, вернувшимся в «королевский клуб» по просьбе Флорентино Переса.

Пинтус после матча в соцсетях объяснил празднование Вальверде: «После гола Феде обнял меня, чтобы поддержать из-за недавней смерти моей матери. Большое спасибо! Феде, ты настоящий джентльмен и блестящий игрок».

Тибо Куртуа тоже посвятил маме Пинтуса празднование победного гола – указал на небо, когда мяч оказался в сетке.

Почти семья.