Команда года – это классно. Но кто реально сейчас лучший полузащитник мира?

Нападающих мерить просто – берем количество голов. Куда интереснее – полузащита. Здесь статистика уже не такая очевидная, а роль для команды, возможно, даже более важная.

Если брать атакующие действия, то в текущем сезоне есть явный лидер по количеству действий повлекших удар по воротам – Педри. Полузащитник «Барселоны» создает почти шесть возможностей за матч для удара. Следом за ним – Майкл Олисе, но отрыв ощутимый.

А вот по передачам продвигающим атаку лидер другой – Витинья. Но Педри совсем рядом.

По игре заметно?