Команда года – это классно. Но кто реально сейчас лучший полузащитник мира?
Нападающих мерить просто – берем количество голов. Куда интереснее – полузащита. Здесь статистика уже не такая очевидная, а роль для команды, возможно, даже более важная.
Если брать атакующие действия, то в текущем сезоне есть явный лидер по количеству действий повлекших удар по воротам – Педри. Полузащитник «Барселоны» создает почти шесть возможностей за матч для удара. Следом за ним – Майкл Олисе, но отрыв ощутимый.
А вот по передачам продвигающим атаку лидер другой – Витинья. Но Педри совсем рядом.
По игре заметно?
Топ 3 прямо сейчас
Если я что-то смыслю в реальном футболе))
Вот прям в полузащиту этих троих бы и взял себе в команду)), в схему 4-3-3
Им всего 23 и 25 лет. Достойная замена Хави, Иньесте, Пирло, Модричу, Бускетсу, Кроосу. Их пик, дай бог, ещё далеко впереди.