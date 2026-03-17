Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»

Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может быть лучше без лучшего игрока в мире.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об участии форварда Килиана Мбаппе в игре команды.

«Сливочные» разгромили «Манчестер Сити » (3:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе не играл в этой встрече, восстанавливаясь от травмы колена. Ответная игра пройдет во вторник в Манчестере.

О том, становится ли «Мадрид» лучше без Мбаппе

«Трудно представить, что «Реал Мадрид » лучше играет без лучшего футболиста в мире… Но это многое говорит о команде и о том, насколько хорошо она выступает».

Об игровом времени Мбаппе и Беллингема в матче ЛЧ

«Джуд хотел приехать и побыть с командой… Он примет частичное участие в тренировке, но на поле его не будет. Важно, что он будет близко к своим партнерам по команде. Он будет одним из лидеров, и очень важно, чтобы он был с нами. Мбаппе уже доступен, будет видно», – сказал Арбелоа на предматчевой пресс-конференции.