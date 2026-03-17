Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об участии форварда Килиана Мбаппе в игре команды.
«Сливочные» разгромили «Манчестер Сити» (3:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе не играл в этой встрече, восстанавливаясь от травмы колена. Ответная игра пройдет во вторник в Манчестере.
О том, становится ли «Мадрид» лучше без Мбаппе
«Трудно представить, что «Реал Мадрид» лучше играет без лучшего футболиста в мире… Но это многое говорит о команде и о том, насколько хорошо она выступает».
Об игровом времени Мбаппе и Беллингема в матче ЛЧ
«Джуд хотел приехать и побыть с командой… Он примет частичное участие в тренировке, но на поле его не будет. Важно, что он будет близко к своим партнерам по команде. Он будет одним из лидеров, и очень важно, чтобы он был с нами. Мбаппе уже доступен, будет видно», – сказал Арбелоа на предматчевой пресс-конференции.
Например возьмем 100бальную систему, пускай Месси-95, а Верон-80, Иньеста-80,Хави-80.
Но: Хави+Иньеста были на много больше чем Месси+Верон.
Или скажем, пускай ( плюс-минус) все перечисленные ниже полузащитники примерно (плюс-минус) равны, но при этом Хави+Иньеста на много больше, чем Джеррард+Лэмпард.
Были бы они оба на поле - было бы поражение от Сити, и вымученные 2:1 с Эльче с двумя голами Мбаппе.
Не всегда топ-игроки делают команды сильнее.
В случае Мбаппе и Реала это прямо наглядно видно.
