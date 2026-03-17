  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
35

Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался об участии форварда Килиана Мбаппе в игре команды.

«Сливочные» разгромили «Манчестер Сити» (3:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мбаппе не играл в этой встрече, восстанавливаясь от травмы колена. Ответная игра пройдет во вторник в Манчестере.

О том, становится ли «Мадрид» лучше без Мбаппе

«Трудно представить, что «Реал Мадрид» лучше играет без лучшего футболиста в мире… Но это многое говорит о команде и о том, насколько хорошо она выступает».

Об игровом времени Мбаппе и Беллингема в матче ЛЧ

«Джуд хотел приехать и побыть с командой… Он примет частичное участие в тренировке, но на поле его не будет. Важно, что он будет близко к своим партнерам по команде. Он будет одним из лидеров, и очень важно, чтобы он был с нами. Мбаппе уже доступен, будет видно», – сказал Арбелоа на предматчевой пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
logoМанчестер Сити
logoАльваро Арбелоа
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжуд Беллингем
logoтравмы
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как оказалось, и без Мбаппе Реал вполне справляется. Но с черепахой команда все же опаснее
Ответ Tristan33
с черепахой меньше баланса
Ответ Tristan33
Черта с два! Реал с Мбаппе слабее.
Иногда и без лучшего может быть лучше. Футбол, это не математика, тут законы точных наук не действуют.
Например возьмем 100бальную систему, пускай Месси-95, а Верон-80, Иньеста-80,Хави-80.
Но: Хави+Иньеста были на много больше чем Месси+Верон.
Или скажем, пускай ( плюс-минус) все перечисленные ниже полузащитники примерно (плюс-минус) равны, но при этом Хави+Иньеста на много больше, чем Джеррард+Лэмпард.
Ответ &_Bishep_&
Из серии "Роналду всё портит, без него игра будет более командной". Только теперь вместо Роналду Мбаппе. Проблема в том, что это может сработать в отдельных матчах, но не на дистанции всего турнира. Вальверде стрелять хет-триками постоянно не будет.
Ответ &_Bishep_&
Реал без Джуда и Мбаппе вынес Сити и Эльче при отличной игре.
Были бы они оба на поле - было бы поражение от Сити, и вымученные 2:1 с Эльче с двумя голами Мбаппе.

Не всегда топ-игроки делают команды сильнее.
В случае Мбаппе и Реала это прямо наглядно видно.
Ответ Мельников Михаил
С пенальти. С двумя голами Мбаппе с пенальти.
Ответ Alibi_URAL
Может и так.
Мбаппе конечно здоровья. И хотелось бы его видеть прежде всего на ЧМ.
Ответ Красная стрела
Да не не обидеться, Арбелоа дал два интервью , в первом назвал Мбаппе назвал лучшим футболистом, а во втором Винисиуса.
мбапе лучший игрок в мире 😁 😁 😁??¿?)))
Ответ World World_1116782651
Жбампе не в коем случае нельзя выпускать, тогда пройдёт мансити.
Лизнун по серьезному)
Ответ Павел_1116679604
Флик — о Ямале: «Он особенный футболист, все равняются на него»

Флик: «Педри — особенный, невероятный футболист.

Флик: Левандовски – лучший центральный нападающий в мире за последние 10 лет

Он тоже лизун?
Ответ Green grass
Ты контекста не понимаешь! Его лизуном называют за то что он вини нахваливал даже за плохую игру! Поэтому ему не верят когда он кого то нахваливает. Его кстати лтзуном нывают фанаты Реала
Сомневаюсь что Мбапе будет в старте
Ответ Lavinka
Острой необходимости выпускать его в старте и нет.
Я уже и забыл об английском токсике, если Мбаппе ещё пользу приносит, то без Беллингема реал в разы лучше играет:)
Ответ rigobersong
Как не вижу твои комменты сразу ощущение, что у тебя большие проблемы с IQ. Что про Барсу, что про Мадрид.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса, Начо, ушло старое поколение, атмосфера в команде изменилась. Не всегда перемены проходят гладко, нужно время»
вчера, 14:52
Мбаппе и Беллингем в заявке «Реала» на ответный матч с «Ман Сити», Асенсио – вне состава
вчера, 09:24Фото
Мбаппе поедет на ответный матч с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, но его участие под вопросом. Форвард «Реала» может выйти со скамейки
15 марта, 20:05
Рекомендуем
Главные новости
Подарим ретроджерси вашей мечты – в нашей футбольной Аркаде
7 минут назадТесты и игры
Анчелотти о Винисиусе: «Никогда не проваливал важные матчи. Он отлично выступит на чемпионате мира»
7 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Буде-Глимт» в гостях у «Спортинга», «Челси» примет «ПСЖ», «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Арсенал» сыграет с «Байером»
50 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
сегодня, 04:59
«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах
сегодня, 04:47
Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости
сегодня, 04:10
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
Гурцкая о «Рубине»: «Не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат» их съест»
сегодня, 03:08
Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»
вчера, 21:58
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
вчера, 20:53
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
24 минуты назад
Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
36 минут назад
Радимов о Педро: «Стал лидером «Зенита». Не затерялся бы в сборной Бразилии»
сегодня, 04:32
У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке
сегодня, 04:16
Ски-альпинист Филиппов: «Хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года»
сегодня, 03:54
Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»
сегодня, 03:41
Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»
сегодня, 03:28
Карседо посетил матч КХЛ «Спартак» – «Динамо»
сегодня, 02:51
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Леванте»
вчера, 22:01
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
вчера, 21:56
Рекомендуем