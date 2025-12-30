Моуринью не проигрывает с «Бенфикой» в Португалии, но даже не второй. Это как? 🤔
Жозе Моуринью тяжело разгонялся с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, но зато сразу взял быка за рога в португальской лиге. Лиссабонцы до сих пор не знают поражений в чемпионате.
Но есть и большой минус – это никак не помогает в титульной гонке. Слишком много ничейных матчей и крайне уверенная игра «Порту» и «Спортинга».
Команда Жозе прилично остает от «Порту» Франческо Фарьоли и вряд ли поборется за титул.
А вот от итальянского наставника «Порту» в восторге все: 15 побед и одна ничья, лишь четыре пропущенных мяча. Ждем Фарьоли в топ-клубе?
ждем 31 чемпионство,не имеем права упустить в этом году.И по возможности кубок.ЛЕ конечно сложно будет,там есть Вилла,неудоьная рома,Лион,Бетис