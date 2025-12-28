Bild опросили 25 тысяч фанатов «Баварии» по трем вопросам: Игрок года, лучшее подписание и главное разочарование
Газета Bild провела опрос среди фанатов «Баварии» по трем вопросам. Участие приняли 25 тысяч человек. Сразу к итогам.
Игрок года
1. Харри Кейн – 34%;
2. Майкл Олисе – 23%;
3. Леннарт Карл – 15%;
4. Конрад Лаймер – 10%;
5. Луис Диас – 4%.
Сделка года
1. Луис Диас – 47%;
2. Леннарт Карл – 42%;
3. Джонатан Та – 5%;
4. Йонас Урбиг – 3%;
5. Том Бишоф – 2%.
Разочарование года
1. Саша Боэ – 34%;
2. Жоау Пальинья – 13%;
3. Лерой Сане – 12%;
4. Николас Джексон – 10%;
5. Ким Мин Чжэ – 9%.
Ваше мнение.