1 мин.

Bild опросили 25 тысяч фанатов «Баварии» по трем вопросам: Игрок года, лучшее подписание и главное разочарование

48

Газета Bild провела опрос среди фанатов «Баварии» по трем вопросам. Участие приняли 25 тысяч человек. Сразу к итогам.

Игрок года

1. Харри Кейн – 34%;

2. Майкл Олисе – 23%;

3. Леннарт Карл – 15%;

4. Конрад Лаймер – 10%;

5. Луис Диас – 4%.

Сделка года

1. Луис Диас – 47%;

2. Леннарт Карл – 42%;

3. Джонатан Та – 5%;

4. Йонас Урбиг – 3%;

5. Том Бишоф – 2%.

Разочарование года

1. Саша Боэ – 34%;

2. Жоау Пальинья – 13%;

3. Лерой Сане – 12%;

4. Николас Джексон – 10%;

5. Ким Мин Чжэ – 9%.

Ваше мнение.

Клубы
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoХарри Кейн
logoМайкл Олисе
logoЛеннарт Карл
logoКонрад Лаймер
logoЛуис Диас
logoДжонатан Та
logoЙонас Урбиг
logoТом Бишоф
logoКим Мин Чжэ
logoНиколас Джексон
logoЛерой Сане
logoЖоау Пальинья
logoСаша Боэ