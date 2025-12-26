Джака покорил сердца фанатов «Сандерленда». Хватило одного трогательного комментария

После перехода из «Байера» в «Сандерленд» Гранит Джака дал очень странное интервью о новом клубе – отвечал настолько расплывчато , что казалось, будто он вообще не понимает, где оказался.

Возможно, некоторым фанатом показалось чрезмерным решение вручить новичку капитанскую повязку. Время все расставило по местам – Джака влюбил в себя поклонников «Сандерленда». И дело не только в футболе .

В «ТикТоке» болельщик несколькими картинками рассказал печальную историю своей семьи.

«Сандерленд» наконец вернулся в вышку и разносит всех, пап!»

«Пап?»

«Я так по тебе скучаю».

Публикация дошла до Джаки, швейцарец оставил комментарий: «Мы будем биться за него в каждом матче».

Фанат был тронут: «Нет слов… спасибо, капитан!»

Сердце чемпиона.