Джака покорил сердца фанатов «Сандерленда». Хватило одного трогательного комментария
После перехода из «Байера» в «Сандерленд» Гранит Джака дал очень странное интервью о новом клубе – отвечал настолько расплывчато, что казалось, будто он вообще не понимает, где оказался.
Возможно, некоторым фанатом показалось чрезмерным решение вручить новичку капитанскую повязку. Время все расставило по местам – Джака влюбил в себя поклонников «Сандерленда». И дело не только в футболе.
В «ТикТоке» болельщик несколькими картинками рассказал печальную историю своей семьи.
Публикация дошла до Джаки, швейцарец оставил комментарий: «Мы будем биться за него в каждом матче».
Фанат был тронут: «Нет слов… спасибо, капитан!»
Сердце чемпиона.