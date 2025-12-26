Камавинга встретил Рождество в родной Анголе. Приехал в страну с благородной целью

Семья Камавинга покинула родную Анголу, когда будущей звезде «Мадрида» был всего один год. Так Эдуардо оказался во Франции, сборную которой полузащитник представляет на международной арене.

Эдуардо корни не забывает, футболист встретил Рождество на исторической родине. В Анголу Камавинга прибыл с благородной целью: игрок откроет школу и футбольную академию. В беседе с местными чиновниками полузащитник объяснил , что его инициатива призвана «отплатить стране тем, что она ему дала».

Эдуардо встретился с юными соотечественниками.

И просто отдохнул.

Кама красиво отчитался о поездке в соцсетях: «Мы живем с огромными привилегиями, не всегда это осознавая. Наслаждайтесь ими в эти праздничные дни. Счастливого рождества 🙏».

Бекхэм с бензопилой, Криро в пижаме, Холанд на весах. Футболисты тепло встретили Рождество