«Набил бы морду этому Мбаппе». Килиан задел Оксану Самойлову плечом в Париже – и что тут началось!

День Лиги чемпионов уже поразил: Килиан Мбаппе задел Оксану Самойлову, когда выходил из отеля в Париже – и разгневал Джигана.

Вы вообще могли представить этих героев в одном сюжете? Вот и мы!

«Почему я всегда встреваю в какую-то херню». Самойлова недовольна, Погребняк возмущена, Джиган взбешен

В соцсетях вирусится ролик, где Мбаппе задевает плечом российскую модель и блогера на выходе из отеля в Париже – в этот момент рядом были фотографы.

Самойлова остановилась и улыбнулась им, а Мбаппе спешно прошел к ожидавшему его автомобилю.

«Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆» – отреагировала Самойлова в своем телеграм-канале.

А потом дорассказала Super, как все было: «Я шла обедать возле отеля. Просто в спортивном костюме, как обычно. Я просто иду себе, иду. Впереди идет стилист мой. Я смотрю: много прессы – ну, ее всегда много там. Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жестко фотографировать, прям сумасшедший дом. Я такая думаю: что за хрень. Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперед – никуда.

И тут я чувствую легкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно, какая-то паника, я даже не поняла вообще, что это было. Потом увидела видос, спросила у [дочери] Леи: знаешь, кто это? Она такая: нет. А на следующий день только я поняла, что это был Мбаппе – уже из новостей. Он зачем-то еще залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихался вместе со мной».

Мбаппе даже не представляет, во что вляпался. Уже выступил муж девушки – Джиган . «Место женщины – с семьей, а не вот это все. Ездит с этими петушарами, слушает их. Но если бы я был там, набил бы ему морду, этому Мбаппе», – передает слова артиста «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал «Свита короля».

Мария Погребняк , бывшая жена Павла Погребняка, поддержала подругу: «Все так восторженно пишут о том, как Оксана Самойлова случайно «столкнулась» с Килианом Мбаппе, выходя из отеля. Но почему-то никто не осудил поведение футболиста. А он повел себя как невоспитанный хам: взял и оттолкнул девушку с дороги. А как же насчет культуры отмены? Бойкот Мбаппе объявят?»

Мбаппе остался цел, только потому, что Самойлова и Джиган разводятся после 14 лет брака. Блогерша призналась, что переживает из-за расставания с мужем. У них четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя плюс сын Давид.

Распадается одна из самых медийных пар России. Похоже, Самойловой надоели загулы Джигана: еще в 2020-м он часто вел стримы нетрезвым, курил и оскорблял детей. Самойлова еще тогда говорила о желании развестись, рэпер был в рехабе. И вот теперь у них все близко к финалу. А мы об этом вспомнили (или узнали) из-за парижского инцидента у отеля.

Похоже, Мбаппе встречается с известной актрисой. Он уже в Мадриде

У самого Мбаппе тоже перемены в личной жизни. Ему приписывают роман с испанской актрисой Эстер Эспозито. Звезд видели вместе 25 февраля в Мадриде. Свидетели утверждают, что заметили их вечером в баре отеля Pullman – и они целовались.

Эстер 26 лет, она играла Карлы Розон Калеруега в известном сериале «Элита» от Netflix. В 2022-м ей, кстати, ставил лайки Винисиус, но девушка быстро опровергла все слухи о романе с бразильцем.

Килиан только приступил к тренировкам с «Реалом». Француз проходил обследование травмированного колена в Париже (и толкал там Оксану Самойлову). Мбаппе уже вернулся в Мадрид с физиотерапевтами, которым видимо доверяет больше, чем клубным – некими «доверенными лицами».

