  • «Арсенал» начал переговоры по Лукеба. «Лейпциг» хочет 60–70 млн евро за защитника (L’Equipe)
«Арсенал» хочет купить Лукеба.

Кастелло Лукеба интересует «Арсенал».

Как сообщает L’Equipe, лондонцы начали переговоры о трансфере защитника «Лейпцига».

Француз, как ожидается, сменит команду летом и предпочел бы оказаться в АПЛ или Ла Лиге.

«Лейпциг» надеется выручить от 60 до 70 млн евро.

Лукеба провел 20 игр в Бундеслиге в этом сезоне и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Современный футбол - это когда об игроке узнаешь из-за его ценника при переходе в другой клуб.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну справедливости ради Лукеба уже 3-4 года хорошо играет,еще в Лионе условные топ клубы забрали бы его но выбрал правильный путь разивития
Ответ EKSPERT
В 20 лет купили за 34млн,через 3 года уже в 2 раза дороже стоит.Современнный футбол сошел с ума с такими ценниками.
Им нападающий нужен типа Осимхена а они опять защитников ищут
Ответ Baito Iosip
Токсик типа Осимхена никому не нужен, поэтому играет в Турции
Ответ Billy_Shears
Скорее ты более токсичный ☢️
Интересно кто уйдет... Ведь сейчас на каждую позицию в защите как минимум по 2 игрока.
Ответ Artuom Batishev
Кивер, москера и Уайт к примеру.
Ответ Giggs17
Москера только пришел.
Уайт не ЦЗ.
Кивер уже не вернется.

А еще там Инкапье арендованный.
Куда там Лукеба еще - вопрос.
Зачем им еще один защитник??
