Камавинга планирует открыть футбольную академию в Анголе: «Я очень рад внести вклад в развитие своей страны. Родители очень гордятся мной»
Эдуардо Камавинга откроет футбольную академию в Анголе.
Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга объявил о планах открыть футбольную академию и школу в Анголе.
Во время перерыва на Рождество 23-летний футболист приехал в страну своего рождения.
Игрок посетил Министерство молодежи и спорта Анголы и встретился с государственным секретарем Паулу Мадейрой.
По словам Эдуардо, его инициатива призвана «отплатить стране тем, что она дала [ему]».
«Это наполняет меня радостью. Мои родители очень гордятся мной.
Я также очень рад вернуться в свою страну и иметь возможность внести свой вклад в ее развитие», – заявил Камавинга.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11128 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости