Камавинга планирует открыть футбольную академию в Анголе: «Я очень рад внести вклад в развитие своей страны. Родители очень гордятся мной»

Эдуардо Камавинга откроет футбольную академию в Анголе.

Полузащитник «Реала » и сборной Франции Эдуардо Камавинга объявил о планах открыть футбольную академию и школу в Анголе.

Во время перерыва на Рождество 23-летний футболист приехал в страну своего рождения.

Игрок посетил Министерство молодежи и спорта Анголы и встретился с государственным секретарем Паулу Мадейрой.

По словам Эдуардо, его инициатива призвана «отплатить стране тем, что она дала [ему]».

«Это наполняет меня радостью. Мои родители очень гордятся мной.

Я также очень рад вернуться в свою страну и иметь возможность внести свой вклад в ее развитие», – заявил Камавинга.