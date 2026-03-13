Невилл о вылете «Тоттенхэма»: «Для АПЛ это хорошо»
«Вылет «Тоттенхэма» не порадует его болельщиков, и я думаю, что это потрясающий клуб, но для АПЛ это будет очень хорошим событием.
С точки зрения конкуренции сохранение «Лидсом», «Сандерлендом» места в высшей лиге [будет плюсом], потому что в начале сезона меня беспокоило, что все новички сразу вылетят обратно.
У лиги нет потребности в том, чтобы вылетел именно «Тоттенхэм», но есть потребность в том, чтобы вылетали не только те, кто поднимается.
Будет грустно, если [«шпоры»] вылетят, но, возможно, этого и следовало ожидать», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
9 комментариев
Невилл о вылете «Валенсии»: «Для Ла Лиги это было бы хорошо».
Ещё бы добавил, я в своё время сделал все что мог но жаль не получилось в тот раз
Вылет МЮ - тоже. Ни у МЮ, ни у ТТХ нет никакой стратегии и никакого планирования. Движение ради движения.
Там был и Иан Райт, бывший игрок Арсенала. Ну если, он бы сказал, то понятно было. Невилл, стал много говорить, ради хайпа.
Это его работа- говорить для хайпа/хейта/рейтингов, создавать и обсуждать инфоповоды.
Ну да, тот же Кин, они везде, они первые набросились на Каррика.
Боссам лондонского Динамо нужно взять на заметку: Невилл - это именно тот человек, который сможет выиграть для их команды заветную путёвку в шип.
С таким стадионом и вылетать
Наоборот будет полезно новичкам выигрывать в жесткой борьбе, а не потому что у другой команды почти все состав в лазарете и она сливает
