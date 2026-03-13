Невилл о вылете «Тоттенхэма»: «Для АПЛ это хорошо»

9

Гари Невилл считает, что АПЛ только выиграет от вылета «Тоттенхэма».

«Вылет «Тоттенхэма» не порадует его болельщиков, и я думаю, что это потрясающий клуб, но для АПЛ это будет очень хорошим событием.

С точки зрения конкуренции сохранение «Лидсом», «Сандерлендом» места в высшей лиге [будет плюсом], потому что в начале сезона меня беспокоило, что все новички сразу вылетят обратно.

У лиги нет потребности в том, чтобы вылетел именно «Тоттенхэм», но есть потребность в том, чтобы вылетали не только те, кто поднимается.

Будет грустно, если [«шпоры»] вылетят, но, возможно, этого и следовало ожидать», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Evening Standard
logoТоттенхэм
logoЛидс
logoпремьер-лига Англия
logoГари Невилл
logoчемпионшип
logoСандерленд
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Невилл о вылете «Валенсии»: «Для Ла Лиги это было бы хорошо».
Ответ U
Ещё бы добавил, я в своё время сделал все что мог но жаль не получилось в тот раз
Вылет МЮ - тоже. Ни у МЮ, ни у ТТХ нет никакой стратегии и никакого планирования. Движение ради движения.
Там был и Иан Райт, бывший игрок Арсенала. Ну если, он бы сказал, то понятно было. Невилл, стал много говорить, ради хайпа.
Ответ BarCa
Это его работа- говорить для хайпа/хейта/рейтингов, создавать и обсуждать инфоповоды.
Ответ Ренат Губайдуллин
Ну да, тот же Кин, они везде, они первые набросились на Каррика.
Боссам лондонского Динамо нужно взять на заметку: Невилл - это именно тот человек, который сможет выиграть для их команды заветную путёвку в шип.
С таким стадионом и вылетать
Наоборот будет полезно новичкам выигрывать в жесткой борьбе, а не потому что у другой команды почти все состав в лазарете и она сливает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Руни о «Тоттенхэме»: «Абсолютный позор, ни игры, ни борьбы – ничего. Мне жаль фанатов, они сидят и уже даже не злятся, просто разочарованы и расстроены»
12 марта, 17:56
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
12 марта, 11:36
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» – «Эльче». 3:0 – Хейсен довел счет до разгромного. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Талалаев удален за «препятствование возобновлению игры», Челестини – за вход в техническую зону «Балтики» «в конфликтной манере». Тренеры получили по красной после стычки
17 минут назад
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
33 минуты назад
Росеньор об игроках «Челси», окруживших судью перед матчем с «Ньюкаслом»: «Слишком много внимания к тому, что не имеет значения. Сосредоточься Тирни на работе, у нас был бы пенальти»
34 минуты назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
42 минуты назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
51 минуту назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
51 минуту назад
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
сегодня, 20:46Видео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
сегодня, 20:45
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:40Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном до 2027 года. Вратарь играет за клуб с 2018-го
4 минуты назад
«Ювентус» благодаря голу Бога победил «Удинезе» – 1:0
6 минут назад
Артета про гол 16-летнего Доумана «Эвертону»: «Это было волшебно. Макс не чувствует давления – и это самое лучшее. Уверен, что люди будут вспоминать это еще много лет»
13 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука победила «Филадельфию», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
21 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Халиджу», «Аль-Хилаль» Бензема обыграл «Аль-Фатех» на выезде
47 минут назад
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
Рекомендуем