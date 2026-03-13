Невилл о вылете «Тоттенхэма»: «Для АПЛ это хорошо»

Гари Невилл: вылет «Тоттенхэма» – это хорошо для АПЛ.

«Вылет «Тоттенхэма» не порадует его болельщиков, и я думаю, что это потрясающий клуб, но для АПЛ это будет очень хорошим событием.

С точки зрения конкуренции сохранение «Лидсом », «Сандерлендом » места в высшей лиге [будет плюсом], потому что в начале сезона меня беспокоило, что все новички сразу вылетят обратно.

У лиги нет потребности в том, чтобы вылетел именно «Тоттенхэм», но есть потребность в том, чтобы вылетали не только те, кто поднимается.

Будет грустно, если [«шпоры»] вылетят, но, возможно, этого и следовало ожидать», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.