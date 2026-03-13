  • Глушенков отказывается общаться с прессой: «Какую чушь они спрашивают – нет смысла разговаривать»
– Многие жалуются, что ты редко разговариваешь с прессой. И нас попросили коллеги спросить, что должно произойти, чтобы ты стал более открытым.

– Ничего. Я не собираюсь общаться.

– Почему? Просто ты не хочешь, ты обижен, ты не уважаешь тех людей?

– Я не обижен, я их уважаю, но какую чушь они спрашивают – нет смысла вообще разговаривать, – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Зенита»
Пресса отказывается общаться с Глушенковым: «Какую чушь он говорит - нет смысла спрашивать»
Ответ Сергей Максимюк
Так а зачем тогда спрашивают и лезут после матчей?
Ответ SMART789
Еще не все отказались
Неприятный тип, вон с Костей Зыряновым что ни интервью, то душевная беседа, брали бы пример как не улетать в космос, попроще будь Максим
Ответ Aleksei Swift
Все читали какие трагедии у Зырянова в молодости?(((
Просто фильм ужасов:

2001 году отец Зырянова погиб в автокатастрофе, а через несколько месяцев после этого от ножевых ранений, полученных на улице, скончался родной брат футболиста.

2 августа 2002 года жена Зырянова 23-летняя Ольга, страдавшая наркоманией[16], находясь в состоянии алкогольного опьянения и взяв в руки 4-летнюю дочь Ирину, выбросилась из окна 8-го этажа. Дочь скончалась в тот же день, Ольга — 2 сентября[
Ответ Воскресенец
Ага
От отсутствия мозгов, словил большую звезду!
Какой вопрос Глушенкову не задай, ответ будет глупый. С чего он взял, что интересный собеседник? Человек, воспитанный компьютерными играми). Он чем то Кокорина напоминает до посадки.
Ответ agentkuper
Комментарий скрыт
Ответ Виктор
Например с того, что оно интересует тебя). Прочитал же, взбудоражил свой скудный мозг и не поленился написать ерунду в ответ).
Те же журналисты: какую чушь он несёт...нет смысла спрашивать...
По сути верно, журналисты спорта нынче бездарные, в эфирах периодически чушь несут, комментируют матчи, пресмыкаясь перед иностранщиной (Стогниенко вообще противно слушать, ему словно ещё 15 лет), голова у них больше забита рекламой ставками... Уровень их вопросов это желтая пресса
Ответ -= Masteryuga =-
Комментарий скрыт
Ответ Stokes10
Ну если Стогниенко противно слушать, то кого тогда не противно?) По мне так хорошо, что он сохранил запал.Он неравнодушный к футболу, к своей профессии- это же здорово
А зачем в принципе общаться с журналистами? Это на усмотрение игрока, уважаю такое решение если оно обдуманно и последовательно. Сейчас нет журналистики одни хайпожеры, если не давать им интервью, то получается как отобрать хлеб у халявщика.
Скажете это для кого-то? Для зрителя? Да нет это больше для проформы, вопросы действительно туповатые иногда хамские комментарии как у Орзул.
Я тут Станковича вспомнил, он же не просто так начал орать на журналиста...
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
журналисты бывают разные, не все они хайпожоры
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Для зрителя. Это он на наши с вами бабки мяч пинает. Какие вопросы от журеалистов-третий вопрос. Это же товарищ высокомерно закрывается
Всё правильно. Журналюги постоянно какую то глупую дичь спрашивают.
Ну тут правильно. Когда какой-нибудь чудик про лабубу спрашивает у игроков, тренеров или Журавель со своими странными вопросами, невольно потеряешь всякое желание с ними общаться.
Любой, кто имеет возможность задать вопрос футболистам лично или позвонить им, почему-то считает себя журналистом! С какого перепугу?! )) Спрашивают про лабубу, например. Кому это нужно и интересно?! )) Я бы тоже не общался с журналюгами. Не обязан, в конце-концов.
