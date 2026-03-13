Эмери про игру клубов АПЛ в ЛЧ: «Вчерашние результаты – это вау! Можно говорить, что Премьер-лига сильнее других, лучше, но в Европе тяжело»

Унаи Эмери: то, что было вчера в ЛЧ, – это вау!.

Унаи Эмери отметил, что играть в еврокубках английским командам не так-то просто.

В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «ПСЖ» (2:5), «Арсенал» сыграл вничью с «Байером» (1:1).

«У всех разные обстоятельства, но то, что было вчера, – это вау! То, насколько английским командам тяжело в Европе...

Мы можем говорить, что АПЛ – это, возможно, сильнейшая лига, сильнее других, лучше, но в Европе сложно. Там тяжело бороться. И я это осознаю, конечно, но вчерашний день стал очень хорошим примером.

Мы не обсуждали это в раздевалке, только упомянули», – сказал главный тренер «Астон Виллы».

Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих