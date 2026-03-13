Эмери про игру клубов АПЛ в ЛЧ: «Вчерашние результаты – это вау! Можно говорить, что Премьер-лига сильнее других, лучше, но в Европе тяжело»
В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «ПСЖ» (2:5), «Арсенал» сыграл вничью с «Байером» (1:1).
«У всех разные обстоятельства, но то, что было вчера, – это вау! То, насколько английским командам тяжело в Европе...
Мы можем говорить, что АПЛ – это, возможно, сильнейшая лига, сильнее других, лучше, но в Европе сложно. Там тяжело бороться. И я это осознаю, конечно, но вчерашний день стал очень хорошим примером.
Мы не обсуждали это в раздевалке, только упомянули», – сказал главный тренер «Астон Виллы».
Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал BeanymanSports
А в целом, так совпало, что все играли в гостях, месяца 2 назад на спортсе пели, что показатель АПЛ - что все клубы попали в топ-8, кроме Ньюкасла. Так что мнение меняется постоянно. Меня этим сайт и забавляет, сколько тут флюгеров меняют мнение раз за разом.
У клубов АПЛ убийственный календарь и почти нет проходных соперников. В этом смысле в Ла Лиге те же Реал и Барса, выходя на поле думают о том, как так напрячься на 50% и набрать 3 очка и уже домой пойти спать, у игроков откровенно настрой зачастую не высокого уровня, то же и в других лигах с фаворитами. Увы та же Ла Лига очень сильно стагнирует.
То что произошло в 1/8 ЛЧ нужно рассматривать в рамках каждой отдельной пары, потому что причины поражений разные. Сравнивать то что было в 10х и сейчас можно лишь притягивая факты за уши. Клубы АПЛ после коронакризиса чувствуют себя прекрасно, относительно команд в чемпионатах остальной Европы.
Речь идёт про команды выступающие в чемпионатах. Уровень между ними.
В Примере кроме Реала, Барсы и АМ никого и близко нет.
В Англии условный Ливерпуль играет против Арсенала, МЮ, Челси, МС. Это уже 8 матчей против ТОП клубов. Именно что ТОП. А сколько ещё хороших команд в виде АВ, Ньюкасла(который почти Барселону обыграл)
Плюс в Англии есть Кубок Лиги, что тоже ест силы. И если в Испании кроме Примеры и Кубка Испании нет ничего больше(ну суперкубок на 4 команды ещё), то вот Кубок Лиги это полноценный турнирчик. Хз зачем он вообще нужен, ибо это сказывается и на игре команд в других турнирах. И ведь нигде больше из топ-лиг такой шняги нет, что помимо Кубка Страны, есть ещё один примерно похожий турнир.
А что в Примере? Условная Барса играет лишь 2 раза с Реалом и 2 раза с АМ. Целых 4 матча против топ клубов! Вот это да! Конечно средняки крепкие тоже есть, но именно близких команд к этим трём клубам нет и близко.