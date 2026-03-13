  • Эмери про игру клубов АПЛ в ЛЧ: «Вчерашние результаты – это вау! Можно говорить, что Премьер-лига сильнее других, лучше, но в Европе тяжело»
Унаи Эмери отметил, что играть в еврокубках английским командам не так-то просто.

В среду «Манчестер Сити» был разгромлен «Реалом» (0:3), «Челси» – «ПСЖ» (2:5), «Арсенал» сыграл вничью с «Байером» (1:1).

«У всех разные обстоятельства, но то, что было вчера, – это вау! То, насколько английским командам тяжело в Европе...

Мы можем говорить, что АПЛ – это, возможно, сильнейшая лига, сильнее других, лучше, но в Европе сложно. Там тяжело бороться. И я это осознаю, конечно, но вчерашний день стал очень хорошим примером.

Мы не обсуждали это в раздевалке, только упомянули», – сказал главный тренер «Астон Виллы».

Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал BeanymanSports
Если бы не магия Эмери в ЛЕ, то и у Виллы были бы проблемы.
А в целом, так совпало, что все играли в гостях, месяца 2 назад на спортсе пели, что показатель АПЛ - что все клубы попали в топ-8, кроме Ньюкасла. Так что мнение меняется постоянно. Меня этим сайт и забавляет, сколько тут флюгеров меняют мнение раз за разом.
Ответ Алексей Елистратов
Спортс - это не единый организм. Одни говорят одно, другие о том же говорят другое. Это не всегда одни и те же люди.
Ответ Алексей Елистратов
Сколько людей , столько мнений
Тренеришка хорошо протроллил тему «АПЛ - лучше всех». На самом деле, как любитель Ла Лиги скажу, что АПЛ совокупно сильнее всех еврочемпов на голову, просто там реальные деньги и они скупают лучших со всего мира, все (ну ладно, подавляющее большинство) команды принадлежат миллиардерам и они тянут лучших тренеров, игроков, а вместе с этим и всякие идеи.

У клубов АПЛ убийственный календарь и почти нет проходных соперников. В этом смысле в Ла Лиге те же Реал и Барса, выходя на поле думают о том, как так напрячься на 50% и набрать 3 очка и уже домой пойти спать, у игроков откровенно настрой зачастую не высокого уровня, то же и в других лигах с фаворитами. Увы та же Ла Лига очень сильно стагнирует.

То что произошло в 1/8 ЛЧ нужно рассматривать в рамках каждой отдельной пары, потому что причины поражений разные. Сравнивать то что было в 10х и сейчас можно лишь притягивая факты за уши. Клубы АПЛ после коронакризиса чувствуют себя прекрасно, относительно команд в чемпионатах остальной Европы.
Ответ Captain7
Да-да-да .Поэтому любой аутсайдер может выиграть Мадрид или навязать им борьбу .Хватит писать сказки про АПЛ .Ла Лига ни чуть не слабее !!! Если посмотреть статистику за последние 10 лет ,то испанские команды больше брали еврокубков !
Ответ Алексей Torres
А причём тут Еврокубки?
Речь идёт про команды выступающие в чемпионатах. Уровень между ними.

В Примере кроме Реала, Барсы и АМ никого и близко нет.
В Англии условный Ливерпуль играет против Арсенала, МЮ, Челси, МС. Это уже 8 матчей против ТОП клубов. Именно что ТОП. А сколько ещё хороших команд в виде АВ, Ньюкасла(который почти Барселону обыграл)
Плюс в Англии есть Кубок Лиги, что тоже ест силы. И если в Испании кроме Примеры и Кубка Испании нет ничего больше(ну суперкубок на 4 команды ещё), то вот Кубок Лиги это полноценный турнирчик. Хз зачем он вообще нужен, ибо это сказывается и на игре команд в других турнирах. И ведь нигде больше из топ-лиг такой шняги нет, что помимо Кубка Страны, есть ещё один примерно похожий турнир.
А что в Примере? Условная Барса играет лишь 2 раза с Реалом и 2 раза с АМ. Целых 4 матча против топ клубов! Вот это да! Конечно средняки крепкие тоже есть, но именно близких команд к этим трём клубам нет и близко.
Рановато говорить о том что АПЛ уже не та, у всех есть шансы пройти дальше. Полный провал только у Серии А, ведь все уже вылетели и Аталанта в том числе
А как ещё определить Премьер-лигу насколько она сильнее и лучше если не в еврокубках?
Ответ Baito Iosip
Ты видел количество голов после аутов и угловых в АПЛ ? Вот тем и лучше)
Ответ Baito Iosip
Ну например, тем что в гладком чемпионате (общий этап) все клубы АПЛ прошли дальше
Можно хотя бы понять команды Лч, но Лк и ЛЕ, где клубы апл самые дорогие... 🤷🏻
Ну Ньюкасл и Тоттенхэм можно простить, они изначально аутсайдеры, а вот Сити и Арсенал это лютый позор
АПЛ сильнее всех . Но и силы больше тратят в АПЛ все команды по сравнению с колхозными лигами.
Материалы по теме
Из 9 клубов АПЛ в еврокубках на этой неделе победила только «Астон Вилла». У остальных команд 5 поражений и 3 ничьих
12 марта, 22:02
Лига Европы. 1/8 финала. «Ноттингем» уступил «Мидтьюлланду», «Сельта» сыграла вничью с «Лионом», «Рома» – с «Болоньей», «Астон Вилла» одолела «Лилль»
12 марта, 21:58
Эмери быстрее всех выиграл 100 матчей во главе «Астон Виллы»
12 марта, 21:50
Рекомендуем
Главные новости
Червиченко о критиках СССР: «Люди с ущербным мышлением. Не было войны, огромного разрыва между богатыми и бедными. Мы на этом багаже едем 30 лет и еще 30 будем доезжать»
15 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Эвертона», «Челси» примет «Ньюкасл», «Ман Сити» в гостях у «Вест Хэма», «МЮ» сыграет с «Астон Виллой» в воскресенье
сегодня, 05:10
Геннадий Орлов: «Аршавин – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи. Если Сафонов продержится в «ПСЖ» лет 5, то может перекрыть популярность Андрея в Европе»
сегодня, 04:55
Соболев о взрослении: «29 лет – прекрасный возраст! Если сравнивать с тем, каким я был в 20-22, это вообще разные люди. Раньше не ценил то, что имел, многого не понимал»
сегодня, 04:40
Чемпионат России. «Зенит» против «Спартака», «Краснодар» в гостях у «Сочи», «Ростов» примет «Динамо» Москва, «Балтика» сыграет с ЦСКА
сегодня, 04:30
ЦСКА оштрафован на миллион за расизм фанатов в адрес Кордобы, ЭСК поддержала решения судей, громкое интервью Сихарулидзе, медаль России на Паралимпиаде и другие новости
сегодня, 04:10
Тренер женской сборной Ирана раскритиковала гостелеканал за резкую критику игроков, отказавшихся петь гимн: «Не будь такой атмоферы, ни одна из футболисток не осталась бы в Австралии»
вчера, 21:55
Эксперт по противодействию терроризму Голденберг о ЧМ: «Когда страна вроде Ирана не боится убить 30–35 тысяч своих детей, граждан, то уж точно не испугается ударить по ахиллесовой пяте США»
вчера, 21:40
Йован Танасиевич: «В Сербии очень дорого. У нас продукты процентов на 70 дороже, чем в России. У вас только подорожало, а у нас так уже несколько лет. Но что делать, такая жизнь»
вчера, 21:19
Райан Шерки: «Хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Я чувствую, когда ему не нравится. Это как с моим котом: он не подойдет к тебе, если ему не нравится, как ты его гладишь. То же и с мячом»
вчера, 21:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 13:45
39 минут назад
Гасилин о матче «Зенит» – «Спартак»: «Давайте говорить прямо: Петербург – явный фаворит. Мы помним много разгромов в их пользу, у них точно больше плюсов»
51 минуту назад
Первая лига. «Родина» в гостях у СКА, «Факел» примет «Черноморец», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой»
сегодня, 05:00Live
Трошечкин считает Москву футбольной столицей России: «Даже и думать не нужно. И лучший город на Земле – а я много где был в Европе, в Дубае. Летом это просто фантастика»
вчера, 22:05
Чемпионат Испании. «Вильярреал» и «Алавес» сыграли вничью, «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барса» – в воскресенье
вчера, 21:59
Чемпионат Италии. «Торино» разгромил «Парму», «Интер» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Милан» – в воскресенье
вчера, 21:43
Чемпионат Франции. «Марсель» победил «Осер», «Монако» Головина сыграет с «Берстом» в субботу, матч «ПСЖ» Сафонова с «Нантом» перенесли
вчера, 21:40
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах победила «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
вчера, 21:25
Облак из-за мышечной травмы не сыграет с «Хетафе». Матч «Атлетико» с «Тоттенхэмом» – в среду
вчера, 21:18
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги обыграла «Аль-Ахли» Тоуни, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Бензема проведут матчи в субботу
вчера, 21:06
Рекомендуем