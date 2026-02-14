Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Майнц» – 4:0. Это шестая победа подряд в Бундеслиге
«Боруссия» Дортмунд и «Майнц» встречаются в матче Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Майнцем» в матче 22-го тура Бундеслиги (4:0).
За Дортмунд 👏👏👏
Все три мяча головой к 42 мин.
Вот такая Боруссия и нужна Бундеслиге. Надеюсь не временная вспышка
Дортмунд так держать ✊✊✊
Боруссию в огне, с такой игрой и до чемпионства не далеко
Дортмунд в огне, по темпам набора очков проводит 1 из лучших своих сезонов в 21 веке. Но даже этого недостаточно, ибо Бавария ещё лучше. Можно только понадеятся на осечки Баварии и недопущение потерь со стороны Дортмунда. А это маловероятно...
