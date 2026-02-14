  • Спортс
  • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Майнц» – 4:0. Это шестая победа подряд в Бундеслиге
7

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Майнц» – 4:0. Это шестая победа подряд в Бундеслиге

«Боруссия» Дортмунд и «Майнц» встречаются в матче Бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Майнцем» в матче 22-го тура Бундеслиги (4:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Бундеслига Германия. 22 тур
13 февраля 19:30, Сигнал Идуна Парк
Логотип домашней команды
Боруссия Д
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Майнц
Матч окончен
Фабиу Силва
90’
+1’
Чуквуэмека
86’
  Бенсебайни
84’
Гирасси   Адейеми
74’
Нмеча   Забитцер
74’
73’
Титц   Вайпер
Байер   Фабиу Силва
61’
Брандт   Чуквуэмека
61’
61’
Видмер   Мвене
60’
Ли Чжэ Сон   Небель
60’
Мвумпа   Беккер
56’
Пош
Зюле   Реджани
46’
2тайм
Перерыв
  Гирасси
42’
27’
Белль   Потульски
Зюле
23’
  Байер
15’
  Гирасси
10’
9’
Видмер
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Зюле, Брандт, Байер, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Майер, Реджани, Ян Коуто, Адейеми, Чуквуэмека, Фабиу Силва, Забитцер, Озджан, Инасио
1тайм
Майнц:
Бац, Белль, Пош, Кор, Видмер, Ли Чжэ Сон, Сано, Амири, да Кошта, Титц, Мвумпа
Запасные: Рисс, Ляйтш, Ферачниг, Мвене, Потульски, Бевинг, Вайпер, Небель, Беккер
Подробнее

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoМайнц
онлайны
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoСеру Гирасси
logoМаксимилиан Байер
logoДоминик Кор
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все три мяча головой к 42 мин.
Вот такая Боруссия и нужна Бундеслиге. Надеюсь не временная вспышка
Дортмунд так держать ✊✊✊
Боруссию в огне, с такой игрой и до чемпионства не далеко
Ответ Roma
Боруссию в огне, с такой игрой и до чемпионства не далеко
Дортмунд в огне, по темпам набора очков проводит 1 из лучших своих сезонов в 21 веке. Но даже этого недостаточно, ибо Бавария ещё лучше. Можно только понадеятся на осечки Баварии и недопущение потерь со стороны Дортмунда. А это маловероятно...
Рекомендуем