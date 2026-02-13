Канисарес считает, что его поколение относилось к футболу «чересчур серьезно»: «Я хотел иметь семью, но любил футбол. Все остальное было просто главой в жизни. Я был одержим»
Сантьяго Канисарес: я хотел иметь семью, но был одержим футболом.
Бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес рассказал, почему у него плохо получалось совмещать карьеру с семейной жизнью.
«Я хотел иметь семью. Я хотел, но не совсем по-настоящему, понимаете? Потому что я любил футбол. Все остальное, при всем уважении к моим детям и жене, было просто главой в моей жизни. Я был одержим.
Сейчас к футболу относятся не так, нынешние игроки справляются с этим гораздо лучше, чем мы», – сказал Канисарес.
По мнению, экс-футболиста, его поколение относилось к своему виду спорта «чересчур серьезно».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Он прав на 100%
Зарплаты выросли очень сильно, поэтому можно заработать, а потом не любить футбол.
Оливер утешающий Канисареса это уже как часть детства
