Канисарес считает, что его поколение относилось к футболу «чересчур серьезно»: «Я хотел иметь семью, но любил футбол. Все остальное было просто главой в жизни. Я был одержим»

Сантьяго Канисарес: я хотел иметь семью, но был одержим футболом.

Бывший вратарь «Реала », «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес рассказал, почему у него плохо получалось совмещать карьеру с семейной жизнью.

«Я хотел иметь семью. Я хотел, но не совсем по-настоящему, понимаете? Потому что я любил футбол. Все остальное, при всем уважении к моим детям и жене, было просто главой в моей жизни. Я был одержим.

Сейчас к футболу относятся не так, нынешние игроки справляются с этим гораздо лучше, чем мы», – сказал Канисарес.

По мнению, экс-футболиста, его поколение относилось к своему виду спорта «чересчур серьезно».