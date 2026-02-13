  • Спортс
  • Депутат Фаррон: «Рэтклифф – типичный глубоко неудовлетворенный сверхбогатый человек, который вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни, и начинает искать виноватых»
13

Депутат Фаррон: «Рэтклифф – типичный глубоко неудовлетворенный сверхбогатый человек, который вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни, и начинает искать виноватых»

Депутат Фаррон: Рэтклифф – типичный неудовлетворенный сверхбогатый человек.

Британский политик Тим Фаррон прокомментировал слова Джима Рэтклиффа о проблемах Великобритании с мигрантами.

«Я подозреваю, что Джим Рэтклифф – типичный пример глубоко неудовлетворенного сверхбогатого человека, который, скопив огромное состояние, вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни и долговременной радости, и начинает лихорадочно искать виноватых... От Луки 12:13.

В своем спокойном среднем возрасте, поддерживая команду, которая уже давно не в Премьер-лиге, я вроде бы перерос ненависть к «Ман Юнайтед». Так что огромная благодарность сэру Джиму за то, что в одиночку все вернул на круги своя…» – написал депутат по округу Уэстморленд и Лонсдейл, поддерживающий «Блэкберн».

Рэтклиффа отменяют в Британии из-за слов об иммигрантах. Боссы «МЮ» тоже в шоке

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Тима Фаррона
Джим Рэтклифф
Политика
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Депутаты везде одинаковы, всегда несут полную чушь
Вот это конечно старый взбаламутил воду, ну честно говоря, там и те кто его критикуют, и он сам и кто его поддерживают, два сапога пара
"Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство"

Это от Луки 12:13. Оригинал. Вот жеж крыса этот Фаррон. А вот что на это ответил Спаситель:

"Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?"
Этот приспособленец Фаррон из-за политических амбиций, пусть и убежденный христианин-англиканин, сказал что мужеложество - не грех и вообще это нормас. Потом когда его всёравно выпнули, сказал, что это заявление было ошибочно и его заставили, и мы все ходим под богом)) Так что и тут тоже просто флюгерствует)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Этот приспособленец Фаррон из-за политических амбиций, пусть и убежденный христианин-англиканин, сказал что мужеложество - не грех и вообще это нормас. Потом когда его всёравно выпнули, сказал, что это заявление было ошибочно и его заставили, и мы все ходим под богом)) Так что и тут тоже просто флюгерствует)
он типичный озабоченный брит из элит. там у многих слюни текут на извращенства
О, психаналитика по удалёнке подъехала.
согласен,больше приезжих надо,бриташки заслужили это
На секунду показалось, что вместо "Рэтклифф" в заголовке "Ротенберг"...
неудовлетворенный сверхбогатый человек, который вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни.

Да, и это правда каждого, независимо кто какое место в обществе занимает, бизнесмен, президент, римский папа, главарь опг и прочие.

Тогда где правда? В чём смысл суеты? Где искать подлинное удовлетворение? МЕДИТАЦИЯ.
а что, не так? Англия скоро реально станет мусульманской страной. там уже целые города захвачены мигрантами, бритов меньшинство. а этот депутат типичный любитель детишек, как и вся британская зашквар#ная элита
