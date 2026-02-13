Депутат Фаррон: «Рэтклифф – типичный глубоко неудовлетворенный сверхбогатый человек, который вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни, и начинает искать виноватых»
Британский политик Тим Фаррон прокомментировал слова Джима Рэтклиффа о проблемах Великобритании с мигрантами.
«Я подозреваю, что Джим Рэтклифф – типичный пример глубоко неудовлетворенного сверхбогатого человека, который, скопив огромное состояние, вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни и долговременной радости, и начинает лихорадочно искать виноватых... От Луки 12:13.
В своем спокойном среднем возрасте, поддерживая команду, которая уже давно не в Премьер-лиге, я вроде бы перерос ненависть к «Ман Юнайтед». Так что огромная благодарность сэру Джиму за то, что в одиночку все вернул на круги своя…» – написал депутат по округу Уэстморленд и Лонсдейл, поддерживающий «Блэкберн».
Это от Луки 12:13. Оригинал. Вот жеж крыса этот Фаррон. А вот что на это ответил Спаситель:
"Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас?"
Да, и это правда каждого, независимо кто какое место в обществе занимает, бизнесмен, президент, римский папа, главарь опг и прочие.
Тогда где правда? В чём смысл суеты? Где искать подлинное удовлетворение? МЕДИТАЦИЯ.