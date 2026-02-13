Депутат Фаррон: Рэтклифф – типичный неудовлетворенный сверхбогатый человек.

Британский политик Тим Фаррон прокомментировал слова Джима Рэтклиффа о проблемах Великобритании с мигрантами.

«Я подозреваю, что Джим Рэтклифф – типичный пример глубоко неудовлетворенного сверхбогатого человека, который, скопив огромное состояние, вдруг обнаруживает, что деньги не дают настоящего смысла жизни и долговременной радости, и начинает лихорадочно искать виноватых... От Луки 12:13.

В своем спокойном среднем возрасте, поддерживая команду, которая уже давно не в Премьер-лиге, я вроде бы перерос ненависть к «Ман Юнайтед ». Так что огромная благодарность сэру Джиму за то, что в одиночку все вернул на круги своя…» – написал депутат по округу Уэстморленд и Лонсдейл, поддерживающий «Блэкберн».

