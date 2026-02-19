«Милан» сыграл вничью с «Комо» – 1:1. Пас забил после ошибки Меньяна, Леау сравнял

Матч окончен
«Милан» поделил очки с «Комо» (1:1) в перенесенном матче 24-го тура Серии А.
Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Нико Пас открыл счет на 32-й минуте после ошибки Майка Меньяна. Рафаэл Леау сравнял счет на 64-й минуте.
Перенесенный матч 24-го тура
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
