«Милан» сыграл вничью с «Комо» – 1:1. Пас забил после ошибки Меньяна, Леау сравнял

«Милан» сыграл вничью с «Комо».

«Милан » поделил очки с «Комо » (1:1) в перенесенном матче 24-го тура Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Нико Пас открыл счет на 32-й минуте после ошибки Майка Меньяна. Рафаэл Леау сравнял счет на 64-й минуте.

Чемпионат Италии

Перенесенный матч 24-го тура

Серия А Италия. 24 тур 18 февраля 19:45, Сан-Сиро Милан Завершен 1 - 1 Комо Матч окончен 90’ Войвода Смолчич Салемакерс 87’ Рафаэл Леау Пулишич 82’ Аллегри 80’ 79’ Серджи Роберто Да Кунья 78’ Какре Родригес 71’ ван дер Бремпт Валье 71’ Пас Дувикас Рафаэл Леау 68’ 68’ Серджи Роберто Рафаэл Леау

64’ 63’ Бюте Нкунку Фюллькруг 62’ Риччи Фофана 56’ Атекаме Салемакерс 55’ 53’ Пас Павлович Габбия 46’ 2 тайм Перерыв 32’ Пас

Милан Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Бартезаги, Атекаме, Яшари, Модрич, Риччи, Нкунку, Рафаэл Леау Запасные: Габбия, Фофана, Лофтус-Чик, Терраччано, Одогу, Торрьяни, Фюллькруг, Эступиньян, Пулишич, Салемакерс 1 тайм Комо: Бюте, Кемпф, Диего Карлос, Рамон, Батурина, Какре, Войвода, Перроне, Серджи Роберто, ван дер Бремпт, Пас Запасные: Альберто Морено, Валье, Лахдо, Вигорито, Смолчич, Родригес, Тернквист, Дувикас, Аддай, Чавлина, Да Кунья, Кюн

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

