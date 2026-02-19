77

«Милан» сыграл вничью с «Комо» – 1:1. Пас забил после ошибки Меньяна, Леау сравнял

«Милан» сыграл вничью с «Комо».

«Милан» поделил очки с «Комо» (1:1) в перенесенном матче 24-го тура Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нико Пас открыл счет на 32-й минуте после ошибки Майка Меньяна. Рафаэл Леау сравнял счет на 64-й минуте.

Чемпионат Италии

Перенесенный матч 24-го тура

Серия А Италия. 24 тур
18 февраля 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Комо
Матч окончен
90’
Войвода   Смолчич
Салемакерс
87’
Рафаэл Леау   Пулишич
82’
Аллегри
80’
79’
Серджи Роберто   Да Кунья
78’
Какре   Родригес
71’
ван дер Бремпт   Валье
71’
Пас   Дувикас
Рафаэл Леау
68’
68’
Серджи Роберто
  Рафаэл Леау
64’
63’
Бюте
Нкунку   Фюллькруг
62’
Риччи   Фофана
56’
Атекаме   Салемакерс
55’
53’
Пас
Павлович   Габбия
46’
2тайм
Перерыв
32’
  Пас
Милан
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Бартезаги, Атекаме, Яшари, Модрич, Риччи, Нкунку, Рафаэл Леау
Запасные: Габбия, Фофана, Лофтус-Чик, Терраччано, Одогу, Торрьяни, Фюллькруг, Эступиньян, Пулишич, Салемакерс
1тайм
Комо:
Бюте, Кемпф, Диего Карлос, Рамон, Батурина, Какре, Войвода, Перроне, Серджи Роберто, ван дер Бремпт, Пас
Запасные: Альберто Морено, Валье, Лахдо, Вигорито, Смолчич, Родригес, Тернквист, Дувикас, Аддай, Чавлина, Да Кунья, Кюн
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoМилан
logoКомо
logoсерия А Италия
онлайны
logoНико Пас
logoМайк Меньян
logoРафаэл Леау
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Из нынешнего состава,только Модрич попал бы в великий Милан нулевых. А так сброд конечно такой себе, впрочем как и в сей Серии А. Спасибо Интеру,за Кальчополли,развалили лучшую лигу Мира в угоду липовым Скудетто,зато и сейчас не стесняются выигрывать погаными способами
Ответ Десятый номер
Из нынешнего состава,только Модрич попал бы в великий Милан нулевых. А так сброд конечно такой себе, впрочем как и в сей Серии А. Спасибо Интеру,за Кальчополли,развалили лучшую лигу Мира в угоду липовым Скудетто,зато и сейчас не стесняются выигрывать погаными способами
Я бы ещё Пулишича добавил. Как игрок замены в том Милане он бы потянул.
Ответ lyosha1786
Я бы ещё Пулишича добавил. Как игрок замены в том Милане он бы потянул.
Добрый вечер. Раньше очень любил итальянскую лигу в целом, из-за того что в матчах было множество звезд,Милану симпатизировал из-за Мальдини и Кака,а потом случилось то что все знают, звезды уже в Италию если и ехали то доигрывать,реже стал смотреть,и от любимой Серии А остались лишь отголоски былого величия. Интер как вспомню,всегда куча звезд в начале нулевых и полный провал на всех фронтах,зато потом нафармили скудетто в борьбе с самой Ромой 🤣🤣🤣
О, отлично‼️ Сегодня посмотрю Милан - Комо, а то от ЛЧ - аллергия уже.☝️😁😄
Ответ Футбол, хоккей итд
О, отлично‼️ Сегодня посмотрю Милан - Комо, а то от ЛЧ - аллергия уже.☝️😁😄
АЛЛЕГРИя 🤣🤣🤣
Сейчас опять выйдут громкие заголовки, что Милан снова не проигрывает. Только толку с этого. Отрыв растёт и вряд ли отыграется. Слишком много было потеряно очков на ровном месте.
Ответ lyosha1786
Сейчас опять выйдут громкие заголовки, что Милан снова не проигрывает. Только толку с этого. Отрыв растёт и вряд ли отыграется. Слишком много было потеряно очков на ровном месте.
По игре там и не должно быть борьбы за чемпионство. Впрочем и Интер только в Италии выглядит каким то мощным,в Европе пинают все кому не лень. С каждым годом все сильнее деградация клубов Серии А. И это несмотря на 2 финала лч от Интера
Ответ Десятый номер
По игре там и не должно быть борьбы за чемпионство. Впрочем и Интер только в Италии выглядит каким то мощным,в Европе пинают все кому не лень. С каждым годом все сильнее деградация клубов Серии А. И это несмотря на 2 финала лч от Интера
До Нового года вполне была борьба. А ПСЖ в финале вынес Интер так, что лучше бы он туда не выходил. 😀
У Макса больше красных карточек чем у Эдгара Давидса в 90’х
том бреди там со златаном фотокается
))
Милан как аутсайдер какой то играл и это при том что играли дома
Ответ Спортик161
Милан как аутсайдер какой то играл и это при том что играли дома
Ну в лч на этой неделе нам наглядно показали,почему даже такой Милан идет вторым в Серии А
А где Сантьяго,форвард Милана? Давно не слышно,зато с помпой брали у Фейеноорда. Давно Милан не попадает с покупками форварда,чистой 9-ке
Ответ Десятый номер
А где Сантьяго,форвард Милана? Давно не слышно,зато с помпой брали у Фейеноорда. Давно Милан не попадает с покупками форварда,чистой 9-ке
Травмирован.
А я чет пропустил, в австралии в итоге отменили этот матч?
Ответ Борода Давинчи
А я чет пропустил, в австралии в итоге отменили этот матч?
билетов не было
Комментатор нашел идеальное время нахваливать Меньяна :)
Нико хорош. Комо очень симпатичная команда, приятно смотреть
Ответ Alexander Kulkov
Нико хорош. Комо очень симпатичная команда, приятно смотреть
ты вообще или конкретно про этот матч?
Ответ Е.Р.
ты вообще или конкретно про этот матч?
Больше в общем, наверное. Каждый матч Комо не смотрю, но те, что попадаются на тв - в большинстве случаев прям норм играют
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. ЦСКА против «Локомотива», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» играет с «Барсом»
1 минуту назадLive
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
21 минуту назад
«Ювентус» – «Комо». 0:2 – Войвода и Какре забили. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
36 минут назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
36 минут назад
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
38 минут назад
«Челси» – «Бернли». 1:0 – Жоао Педро забил на 4-й. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
50 минут назадLive
Милнер установил рекорд по матчам в АПЛ – 654. 40-летний хавбек «Брайтона» опередил Бэрри
50 минут назад
Рафаэл Леау: «Роналду даже в 41 хочет быть номером один. Он вдохновляет молодых игроков»
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
4 минуты назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
11 минут назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
55 минут назад
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
56 минут назадLive
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
У «Челси» появился титульный спонсор – компания из сферы ИИ. Лондонцы играли без рекламы на футболке с начала сезона
сегодня, 13:55Фото
Рекомендуем