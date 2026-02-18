Руни о скандале с Винисиусом: «Печально. В МЛС действует очень эффективный протокол: при обвинении в расизме игрок должен быть немедленно удален. Расследование проводится после»

Руни высказался о расистском скандале с Винисиусом.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о расистском инциденте в матче «Бенфика» – «Реал» (0:1).

В ходе матча ЛЧ вингер «Реала» Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

– Уэйн, у тебя был опыт, когда ты тренировал в США, и там действовал особый протокол в похожих случаях.

– Да, он был другим, но в МЛС это оказалось очень эффективным. Один игрок обвинил другого в расистских оскорблениях, и тогдашний главный тренер не убрал игрока с поля – в итоге тренера уволили.

Думаю, после этого в МЛС ввели правило: если поступает обвинение в расизме, игрок должен быть немедленно удален с поля, а расследование проводится уже после этого, и итог будет таким, каким он окажется по результатам проверки.

Это оказалось очень эффективным: игрока сразу уводили с поля, затем матч мог продолжаться, а дальнейший процесс происходил естественным образом, чтобы установить все обстоятельства, – сказал игравший за «Ди Си Юнайтед» и тренировавший клуб МЛС Руни в эфире Amazon Prime.

Также англичанин поделился мнением о праздновании Винисиуса – танце у углового флага.

«Почему Вини не может праздновать так? Мы уже столько раз видели подобные празднования.

Мне кажется, это очень печально, что в наше время нам все еще приходится сталкиваться с подобным, и это продолжается снова и снова.

Футбол – это игра, которая приносит столько радости, любви и страсти по всему миру, а мы все равно получаем такие эпизоды. Игроки – якобы, мы должны говорить якобы, потому что не знаем, говорил он это или нет, – разбирательство еще предстоит, – но подобное по-прежнему происходит в футболе, и это очень грустно», – сказал Руни.