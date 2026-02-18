  • Спортс
  • Руни о скандале с Винисиусом: «Печально. В МЛС действует очень эффективный протокол: при обвинении в расизме игрок должен быть немедленно удален. Расследование проводится после»
62

Руни высказался о расистском скандале с Винисиусом.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о расистском инциденте в матче «Бенфика» – «Реал» (0:1). 

В ходе матча ЛЧ вингер «Реала» Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Уэйн, у тебя был опыт, когда ты тренировал в США, и там действовал особый протокол в похожих случаях.

– Да, он был другим, но в МЛС это оказалось очень эффективным. Один игрок обвинил другого в расистских оскорблениях, и тогдашний главный тренер не убрал игрока с поля – в итоге тренера уволили.

Думаю, после этого в МЛС ввели правило: если поступает обвинение в расизме, игрок должен быть немедленно удален с поля, а расследование проводится уже после этого, и итог будет таким, каким он окажется по результатам проверки.

Это оказалось очень эффективным: игрока сразу уводили с поля, затем матч мог продолжаться, а дальнейший процесс происходил естественным образом, чтобы установить все обстоятельства, – сказал игравший за «Ди Си Юнайтед» и тренировавший клуб МЛС Руни в эфире Amazon Prime. 

Также англичанин поделился мнением о праздновании Винисиуса – танце у углового флага.

«Почему Вини не может праздновать так? Мы уже столько раз видели подобные празднования.

Мне кажется, это очень печально, что в наше время нам все еще приходится сталкиваться с подобным, и это продолжается снова и снова.

Футбол – это игра, которая приносит столько радости, любви и страсти по всему миру, а мы все равно получаем такие эпизоды. Игроки – якобы, мы должны говорить якобы, потому что не знаем, говорил он это или нет, – разбирательство еще предстоит, – но подобное по-прежнему происходит в футболе, и это очень грустно», – сказал Руни. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Amazon Prime
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Таким протоколом Винисиус пользовался бы в каждой игре..
Ответ Shamarin
Таким протоколом Винисиус пользовался бы в каждой игре..
По три раза за тайм
Ответ Shamarin
Таким протоколом Винисиус пользовался бы в каждой игре..
Комментарий скрыт
Мм, а презумпция невиновности?
Ответ Bob Dylan
Мм, а презумпция невиновности?
Нее не слышал !
Ответ Bob Dylan
Мм, а презумпция невиновности?
Комментарий скрыт
Достаточно гуманно. А могли бы сразу на электрический стул.
фейспалм. срочно внедрить эту практику и футбол превратится в состязание «кто кого первее обвинит в расизме чтобы получить численное преимущество»
теперь понятно почему руни упорно топил дерби после ухода оттуда лэмпса: он два плюс два сложить не может походу
Ответ DolJun
фейспалм. срочно внедрить эту практику и футбол превратится в состязание «кто кого первее обвинит в расизме чтобы получить численное преимущество» теперь понятно почему руни упорно топил дерби после ухода оттуда лэмпса: он два плюс два сложить не может походу
Комментарий скрыт
Ответ Forza
Комментарий скрыт
Там нет Винисиуса. Сложите два и два.
Подходишь в начале матча и говоришь, что Мбаппе, Винисиус тебя оскорбили на расовой почве и получаешь преимущество в матче.
Ответ Гусеконь
Подходишь в начале матча и говоришь, что Мбаппе, Винисиус тебя оскорбили на расовой почве и получаешь преимущество в матче.
Рабочая схема для негров, можно провоцировать, орать на судью, а чуть что - меня назвали негром или обезьяной. Пусть кто-то отмазывается. Винни- самый мерзкий игрок в плане поведения на поле
Тогда бы Винисиус стоил миллиард долларов, ибо такого провокатора и лгунишку ещё поискать нужно. В одиночку решал бы матчи танцами и слезами вокруг судьи
Во-первых Руни врет, что удаляют без доказательно. Во-вторых Руни действительно глупый, если считает такие меры адекватны. Гораздо проще и эффективнее отменить плакс винисиусов, без них футбол будет чище и лучше.
Ответ iscariot13
Во-первых Руни врет, что удаляют без доказательно. Во-вторых Руни действительно глупый, если считает такие меры адекватны. Гораздо проще и эффективнее отменить плакс винисиусов, без них футбол будет чище и лучше.
А если на то пошло, обезьяна это не расизм, а зоо-что-то-изм
Какой же бред , и не важно , было оскорбление или нет, сразу надо удалять)))
Руни надо иногда закусывать
очень эффективно - для удаления соперника достаточно твоих слов. А если потом выяснится, что ты наврал - ну это будет потом, результат никто уже не отменит
- Василий Иванович, а откуда денег-то столько?

- Да, понимаешь, приехал я в Лондон. Зашёл в какой-то их клуб. Смотрю, играют, я подсел. Играем по малой, тут один мужик: "у меня очко". Я ему: "покажи". А он: "у нас тут все джентльмены, мы друг другу на слово верим!".

Тут-то мне карта и попёрла.
