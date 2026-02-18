🎥 «Бенфику» поймали на лжи. Клуб отрицал конфликт президента с представителями «Мадрида»

После финального свистка в матче «Бенфики» и «Мадрида» напряжение не испарилось. Издание COPE сообщило , что в подтрибунке произошла стычка между президентом «Бенфики» Руем Коштой и представителями «сливочных». Как добавили журналисты, стороны обменялись взаимными оскорблениями. Конфликт пришлось останавливать окружающим.

Португальский клуб поспешил сделать заявление в соцсетях: «Информация о том, что президент «Бенфики» участвовал в каких-либо спорах или физической конфронтации с представителями «Мадрида», является абсолютной ложью. Это абсолютно ложное и необоснованное обвинение».

Заявление «Бенфики» опроверг американский телеканал CBS. Корреспондент Гиллем Балаге находился на связи с квартетом Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса, когда рядом с ним начались споры.

Оператор быстро перевел камеру, которая и запечатлела, как Кошта и представители «сливочных» общаются на повышенных тонах. Работница пресс-службы «Бенфики» пыталась перекрыть обзор камере, но оператору CBS все равно удалось сделать свою работу.

Балаге отметил: «Конфликт продолжается, в его центре президент Руй Кошта. Кто-то из сотрудников пытается попасть в раздевалку «Мадрида».

