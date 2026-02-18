Генич о Боселли в «Краснодаре»: «Трансфер из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять. Могли подписать игрока из команды уровня плей-офф ЛЧ»
Генич: трансфер Боселли – это из разряда «потому что надо».
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе Хуана Мануэля Боселли в «Краснодар».
– Не получилось у Перрена. Для «Краснодара» это боль. Особенно для Мусаева. Не хотели многие в клубе отпускать Козлова [в ЦСКА]. Но так сложились обстоятельства. И трансфер Боселли – это из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять.
– А могли кого‑то другого взять?
– Могли. Я не могу рассказать все инсайды. Но игрока из команды уровня плей‑офф Лиги чемпионов. Причем там все было на мази, но не получилось. В этом я вижу и слышу боль «Краснодара». Очень трудно трансфер сейчас совершить, – сказал Генич.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Кого например могли подписать из команды ПФ ЛЧ? И зачем этому игроку ехать в страну без ЕК?
Эти гении там решали через гпт придумать варианты какие-то бредовые) Но мне кажется Андраде из Карабаха мог быть реальным вариантом. Это позиция Перена, он соотечественник Ленини и от туда явно проще игроков покупать, чем из европейских стран.
Вот что несет этот самовлюбленный лудоман ? Зачем Спартак Сауся взял, зачем Краснодар Боселли взял ... игроки в расцвете сил, успешно отыгравшие первую половину сезона в своих клубах и бывшие там на первых ролях, и адаптированные к РПЛ ... Чего труженик Газпром Медиа не вякнет ничего про Зенит, взявший хрустального Дивеева и и двух Джонов, знать не знающих реалии нашего футбола ?
Сычевой тоже половину сезона хорошо отыграл, а потом Писарским стал.
Трёх Джонов
Ох, Костя, Костя... Инсайдер ты наш...
Гения прямо конкретно из ума выжил.
Ага. За 1млн.УЕ даже двух могли подписать уровня плей-офф ЛЧ.
Это Генич 🤡на Матч ТВ «потому что надо» ….ведь все самые лучшие и крутые комментаторы свалили от Тины и Ко …
Ну вы не спешите с выводами то.... В плей-офф ЛЧ и Карабах есть
Да, Андраде от туда вполне реальный вариант
Не удивлюсь если Боселли покажет себя лучше того же Перрена
Гениталич в ударе, он уже давно побил рекорд по ахинеи в эфире, но все никак не угомонится
Боселли не абы кто, хороший футболист по меркам лиги
