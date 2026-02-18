  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о Боселли в «Краснодаре»: «Трансфер из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять. Могли подписать игрока из команды уровня плей-офф ЛЧ»
15

Генич о Боселли в «Краснодаре»: «Трансфер из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять. Могли подписать игрока из команды уровня плей-офф ЛЧ»

Генич: трансфер Боселли – это из разряда «потому что надо».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе Хуана Мануэля Боселли в «Краснодар». 

– Не получилось у Перрена. Для «Краснодара» это боль. Особенно для Мусаева. Не хотели многие в клубе отпускать Козлова [в ЦСКА]. Но так сложились обстоятельства. И трансфер Боселли – это из разряда «потому что надо». Абы кого надо взять.

– А могли кого‑то другого взять?

– Могли. Я не могу рассказать все инсайды. Но игрока из команды уровня плей‑офф Лиги чемпионов. Причем там все было на мази, но не получилось. В этом я вижу и слышу боль «Краснодара». Очень трудно трансфер сейчас совершить, – сказал Генич. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoКонстантин Генич
logoпремьер-лига Россия
logoХуан Мануэль Боселли
logoДанила Козлов
logoГаэтан Перрен
logoМатч ТВ
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кого например могли подписать из команды ПФ ЛЧ? И зачем этому игроку ехать в страну без ЕК?
Ответ Nogoi89
Кого например могли подписать из команды ПФ ЛЧ? И зачем этому игроку ехать в страну без ЕК?
Эти гении там решали через гпт придумать варианты какие-то бредовые) Но мне кажется Андраде из Карабаха мог быть реальным вариантом. Это позиция Перена, он соотечественник Ленини и от туда явно проще игроков покупать, чем из европейских стран.
Вот что несет этот самовлюбленный лудоман ? Зачем Спартак Сауся взял, зачем Краснодар Боселли взял ... игроки в расцвете сил, успешно отыгравшие первую половину сезона в своих клубах и бывшие там на первых ролях, и адаптированные к РПЛ ... Чего труженик Газпром Медиа не вякнет ничего про Зенит, взявший хрустального Дивеева и и двух Джонов, знать не знающих реалии нашего футбола ?
Ответ Фокс45
Вот что несет этот самовлюбленный лудоман ? Зачем Спартак Сауся взял, зачем Краснодар Боселли взял ... игроки в расцвете сил, успешно отыгравшие первую половину сезона в своих клубах и бывшие там на первых ролях, и адаптированные к РПЛ ... Чего труженик Газпром Медиа не вякнет ничего про Зенит, взявший хрустального Дивеева и и двух Джонов, знать не знающих реалии нашего футбола ?
Сычевой тоже половину сезона хорошо отыграл, а потом Писарским стал.
Ответ Фокс45
Вот что несет этот самовлюбленный лудоман ? Зачем Спартак Сауся взял, зачем Краснодар Боселли взял ... игроки в расцвете сил, успешно отыгравшие первую половину сезона в своих клубах и бывшие там на первых ролях, и адаптированные к РПЛ ... Чего труженик Газпром Медиа не вякнет ничего про Зенит, взявший хрустального Дивеева и и двух Джонов, знать не знающих реалии нашего футбола ?
Трёх Джонов
Ох, Костя, Костя... Инсайдер ты наш...
Гения прямо конкретно из ума выжил.
Ага. За 1млн.УЕ даже двух могли подписать уровня плей-офф ЛЧ.
Это Генич 🤡на Матч ТВ «потому что надо» ….ведь все самые лучшие и крутые комментаторы свалили от Тины и Ко …
Ну вы не спешите с выводами то.... В плей-офф ЛЧ и Карабах есть
Ответ Balt39
Ну вы не спешите с выводами то.... В плей-офф ЛЧ и Карабах есть
Да, Андраде от туда вполне реальный вариант
Не удивлюсь если Боселли покажет себя лучше того же Перрена
Гениталич в ударе, он уже давно побил рекорд по ахинеи в эфире, но все никак не угомонится
Боселли не абы кто, хороший футболист по меркам лиги
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
3 минуты назад
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
3 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
3 минуты назадLive
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
5 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
13 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
14 минут назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
33 минуты назад
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 47 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
48 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
48 минут назадLive
Захарян сыграл впервые более чем за месяц. Хавбек «Сосьедада» вышел на 77-й в матче с «Овьедо» и нанес 4 удара – больше всех в команде
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Айнтрахт». 2:0 – Кейн и Павлович забили. Онлайн-трансляция
только чтоLive
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
1 минуту назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
16 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
23 минуты назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Аллегри о том, что в матче с «Комо» удалили его, а не Фабрегаса: «Пока не начнут использоваться видеоповторы в определенных ситуациях, ничего не изменится»
сегодня, 14:29
Вратарь «Барсы» Гарсия о камбэке с «Атлетико»: «Если хорошо начнем, быстро забьем, это вполне реально. Мы не должны сходить с ума и пытаться забить второй гол раньше первого»
сегодня, 14:18
Кержаков о назначении в «Урал» Березуцкого, а не его: «Я знаю почему, но не хочу говорить об этом»
сегодня, 14:15
Рекомендуем