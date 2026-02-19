Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Буде-Глимт» победил «Интер», «Атлетико» и «Брюгге» сыграли 3:3, «Карабах» пропустил 6 голов от «Ньюкасла», «Байер» обыграл «Олимпиакос»

В Лиге чемпионов прошли первые стыковые матчи.
В первых стыковых матчах Лиги чемпионов в среду «Ньюкасл» на выезде разгромил «Карабах» (6:1), «Байер» в гостях победил «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Брюгге» (3:3), «Интер» уступил «Буде-Глимт» (1:3).
Лига чемпионов
Стыковые матчи
Первые матчи
Карабах
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Хони Монтьель, Андраде, Дуран
Запасные: Кади, Аддай, Бунтич, Рамазанов, Джабраилзаде, Гусейнов, Болт, Ммаэ, Гурбанлы, Байрамов, Гусейнов, Кащук
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Тонали, Уиллок, Барнс, Вольтемаде, Эланга, Гордон
Запасные: Осула, Рэмсдейл, Харрис, Радди, Шахар, Дж. Мерфи, Рэмзи, А. Мерфи, Нив, Жоэлинтон
Олимпиакос
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Эссе, Музакитис, Желсон Мартинш, Поденсе, Тареми, Эль-Кааби
Запасные: Диогу Насименту, Луис, Бьянкон, Оньемаечи, Шипиони, Пасхалакис, Калогеропулос, Коштинья, Ботис, Дани Гарсия, Шикинью, Клейтон
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Маза, Гримальдо, Васкес, Алеиш Гарсия, Паласиос, Шик
Запасные: Эрманн, Тап, Артур, Калбрет, Фернандес, Хофманн, Терье, Ломб, Омлин, Баде, Тилльман, Кофан
Брюгге
Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Нвадике, Станкович, Диакон, Ванакен, Цолис, Трезольди
Запасные: Яккерс, Осуджи, Сике, Лемарешаль, Ветлесен, Кэмпбелл, Вермант, Мейер, Рейс, Нильссон, Спилерс
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Льоренте, Коке, Гризманн, Лукман, Альварес, Симеоне
Запасные: Муссо, Хименес, Серлот, Эскивель, Ле Норман, Альмада, Алекс Баэна, Лангле, Мендоса, Варгас, Кардозо
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег
Запасные: Шонг, Дубвик Мяятя, Эукленд, Салтнес, Басси, Хельмерсен, Миккельсен, Лунд, Нильсен, Алеэсами, Клюнге, Рииснес
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Карлос Аугусто, Дармиан, Мхитарян, Барелла, Сучич, Мартинес, Эспозито
Запасные: Диуф, Зелиньски, Биссек, Димарко, де Врей, Бово, Бонни, Луис Энрике, Жозеп Мартинес, М. Тюрам, Ди Дженнаро
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
