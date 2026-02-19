  • Спортс
  • Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Буде-Глимт» победил «Интер», «Атлетико» и «Брюгге» сыграли 3:3, «Карабах» пропустил 6 голов от «Ньюкасла», «Байер» обыграл «Олимпиакос»
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Буде-Глимт» победил «Интер», «Атлетико» и «Брюгге» сыграли 3:3, «Карабах» пропустил 6 голов от «Ньюкасла», «Байер» обыграл «Олимпиакос»

В Лиге чемпионов прошли первые стыковые матчи.

В первых стыковых матчах Лиги чемпионов в среду «Ньюкасл» на выезде разгромил «Карабах» (6:1), «Байер» в гостях победил «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Брюгге» (3:3), «Интер» уступил «Буде-Глимт» (1:3).

Лига чемпионов

Стыковые матчи

Первые матчи

Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля 17:45, им. Тофика Бахрамова
Логотип домашней команды
Карабах
Завершен
1 - 6
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
Дуран   Гурбанлы
88’
87’
Барнс   Нив
Зубир   Аддай
85’
Хони Монтьель   Кади
85’
77’
Триппьер   Жоэлинтон
76’
Тиав
72’
  Дж. Мерфи
68’
Гордон   Осула
68’
Эланга   Дж. Мерфи
68’
Уиллок   Рэмзи
  Джафаргулиев
54’
Андраде   Гусейнов
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Гордон
33’
  Гордон
32’
  Гордон
Мустафазаде   Болт
22’
8’
  Тиав
3’
  Гордон
Карабах
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Хони Монтьель, Андраде, Дуран
Запасные: Кади, Аддай, Бунтич, Рамазанов, Джабраилзаде, Гусейнов, Болт, Ммаэ, Гурбанлы, Байрамов, Гусейнов, Кащук
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Тонали, Уиллок, Барнс, Вольтемаде, Эланга, Гордон
Запасные: Осула, Рэмсдейл, Харрис, Радди, Шахар, Дж. Мерфи, Рэмзи, А. Мерфи, Нив, Жоэлинтон
Подробнее
Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля 20:00, Георгиос Караискакис
Логотип домашней команды
Олимпиакос
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Байер
Матч окончен
87’
Шик   Кофан
86’
Алеиш Гарсия   Фернандес
Ортега   Оньемаечи
82’
Эссе   Шипиони
82’
77’
Васкес   Артур
76’
Поку   Терье
64’
Маза   Тилльман
Тареми   Шикинью
64’
Поденсе   Луис
64’
63’
  Шик
60’
  Шик
Пирола   Бьянкон
46’
2тайм
Перерыв
42’
Алеиш Гарсия
Эль-Кааби
13’
Олимпиакос
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Эссе, Музакитис, Желсон Мартинш, Поденсе, Тареми, Эль-Кааби
Запасные: Диогу Насименту, Луис, Бьянкон, Оньемаечи, Шипиони, Пасхалакис, Калогеропулос, Коштинья, Ботис, Дани Гарсия, Шикинью, Клейтон
1тайм
Байер:
Бласвих, Тапсоба, Куанса, Андрих, Поку, Маза, Гримальдо, Васкес, Алеиш Гарсия, Паласиос, Шик
Запасные: Эрманн, Тап, Артур, Калбрет, Фернандес, Хофманн, Терье, Ломб, Омлин, Баде, Тилльман, Кофан
Подробнее
Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля 20:00, Ян Брейдель
Логотип домашней команды
Брюгге
Завершен
3 - 3
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
90’
+5’
Алекс Баэна
90’
Коке   Кардозо
90’
Молина   Ле Норман
  Цолис
89’
Станкович   Лемарешаль
86’
Сейс   Мейер
86’
Диакон   Кэмпбелл
82’
Саббе   Сике
81’
79’
  Ордоньес
Нвадике
76’
Трезольди   Вермант
76’
66’
Гризманн   Серлот
62’
Лукман   Алекс Баэна
  Трезольди
60’
  Нвадике
51’
48’
Пубиль
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Лукман
Леко
21’
8’
  Альварес
Брюгге
Миньоле, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Саббе, Нвадике, Станкович, Диакон, Ванакен, Цолис, Трезольди
Запасные: Яккерс, Осуджи, Сике, Лемарешаль, Ветлесен, Кэмпбелл, Вермант, Мейер, Рейс, Нильссон, Спилерс
1тайм
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Льоренте, Коке, Гризманн, Лукман, Альварес, Симеоне
Запасные: Муссо, Хименес, Серлот, Эскивель, Ле Норман, Альмада, Алекс Баэна, Лангле, Мендоса, Варгас, Кардозо
Подробнее
Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля 20:00, Аспмюра
Логотип домашней команды
Буде-Глимт
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
Гундерсен   Алеэсами
89’
89’
Барелла   Диуф
Фет   Дубвик Мяятя
89’
Бломберг   Эукленд
78’
Хег   Хельмерсен
78’
Бломберг
77’
76’
Мхитарян   Зелиньски
76’
Эспозито   Бонни
75’
Дармиан   Луис Энрике
  Хег
64’
  Хеуге
61’
61’
Мартинес   М. Тюрам
2тайм
Перерыв
45’
Эспозито
30’
  Эспозито
  Фет
20’
Буде-Глимт
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег
Запасные: Шонг, Дубвик Мяятя, Эукленд, Салтнес, Басси, Хельмерсен, Миккельсен, Лунд, Нильсен, Алеэсами, Клюнге, Рииснес
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Карлос Аугусто, Дармиан, Мхитарян, Барелла, Сучич, Мартинес, Эспозито
Запасные: Диуф, Зелиньски, Биссек, Димарко, де Врей, Бово, Бонни, Луис Энрике, Жозеп Мартинес, М. Тюрам, Ди Дженнаро
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
результаты
logoКарабах
logoНьюкасл
logoБрюгге
logoБуде-Глимт
logoИнтер
logoАтлетико
logoБайер
logoОлимпиакос
429 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
игровой день без Винисиуса - праздник для адекватных любителей футбола!
Ответ StillInTheGame
игровой день без Винисиуса - праздник для адекватных любителей футбола!
Удивительно, что большинство болельщиков увидев 1 матч в ЛЧ говорят, мы даже не думали что Винисиус такой:) Он ведёт себя так каждый тур в Ла Лиге, каждую секунду на футбольном поле, поражает что люди до сих пор свои глаза не открыли и не поняли, что это за подлый и мерзкий игрок. И ладно он кривляется сам по себе, но из-за него страдают люди, даже Валенсия уже судится, зато как в сериал манипулируют фактами и выставляют так что болельщики расисты. Так и сейчас с Престианни накинуться из-за неадекватна на молодого 20ти летнего игрока и затравят в соцсетях. И страшнее всего, что винисиус из-за левацкой повестки и дальше будет так себя безнаказанно вести:)
Ответ rigobersong
Удивительно, что большинство болельщиков увидев 1 матч в ЛЧ говорят, мы даже не думали что Винисиус такой:) Он ведёт себя так каждый тур в Ла Лиге, каждую секунду на футбольном поле, поражает что люди до сих пор свои глаза не открыли и не поняли, что это за подлый и мерзкий игрок. И ладно он кривляется сам по себе, но из-за него страдают люди, даже Валенсия уже судится, зато как в сериал манипулируют фактами и выставляют так что болельщики расисты. Так и сейчас с Престианни накинуться из-за неадекватна на молодого 20ти летнего игрока и затравят в соцсетях. И страшнее всего, что винисиус из-за левацкой повестки и дальше будет так себя безнаказанно вести:)
Признайся, ты порвался вчера после его чудо-гола?)))
Итальянцы со своим скуфным футболом конечно петрушек исполняют в этой ЛЧ. Если еще Буде Глимт огорчит Интер, серию А можно закрывать.
Вызовите Тотти, Дель Пьеро с пенсии, хуже не сыграют, чем Юве
Ответ ПаркПобеды
Итальянцы со своим скуфным футболом конечно петрушек исполняют в этой ЛЧ. Если еще Буде Глимт огорчит Интер, серию А можно закрывать. Вызовите Тотти, Дель Пьеро с пенсии, хуже не сыграют, чем Юве
А при чем тут Юве? Юве это не вся серия А, как и Интер. Сам по себе очень интересный чемпионат для ценителей жанра.
Да и в еврокубках итальянские клубы на на последних ролях: финалы, победы в турнирах.
Ответ ПаркПобеды
Итальянцы со своим скуфным футболом конечно петрушек исполняют в этой ЛЧ. Если еще Буде Глимт огорчит Интер, серию А можно закрывать. Вызовите Тотти, Дель Пьеро с пенсии, хуже не сыграют, чем Юве
Тотти получал 7:1 все с тем же Спаллетти. Это что б ты знал!
Сюр какой-то. Счет 0-5, игроки Ньюкасла почти подрались из-за того кому забивать с пенальти
Мбаппе напрягся. Какой-то ноунейм, если не сейчас, то в ответном матче обойдет. Собственно, он может и рекорд Криштиану за весь турнир побить в этих двух матчах с шаурмистами.
Серию А закрывать пора
Пусть Брюгге и Буде пройдут дальше, чтобы всякие "эксперды" увидели наличие футбола за пределами распиаренных богатых чемпионатов
Ответ Гранитный камушек в груди
Пусть Брюгге и Буде пройдут дальше, чтобы всякие "эксперды" увидели наличие футбола за пределами распиаренных богатых чемпионатов
Богатый чемпионат то один остался
Бакинцам надо уходить со стадиона, время камфортное, спокойно успеют посмотреть дома Брюгге - Атлетико
Беспощадный азербайджанский футбол. Ума не приложу, что тренер Ньюкасла должен будет сделать, чтобы в ответной игре его игроки семечки с собой на поле не взяли
Ответ T-72
Беспощадный азербайджанский футбол. Ума не приложу, что тренер Ньюкасла должен будет сделать, чтобы в ответной игре его игроки семечки с собой на поле не взяли
Какой-нибудь зенит или ЦСКА сейчас бы так же страдали
Ответ Evgen_Hazard
Какой-нибудь зенит или ЦСКА сейчас бы так же страдали
Но не страдают же. Поэтому, к чему эти слезы?
ну это же опорная рука, разве нет?
Ответ Maddiez Channel
ну это же опорная рука, разве нет?
Опорная когда до удара, а тут выставил хитрец.
Ответ mascinista
Опорная когда до удара, а тут выставил хитрец.
не понимаешь ты в этом деле ничего, рановато тебе комментировать такие моменты
Интер спасет только нырок Бастони
