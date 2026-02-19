Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Буде-Глимт» победил «Интер», «Атлетико» и «Брюгге» сыграли 3:3, «Карабах» пропустил 6 голов от «Ньюкасла», «Байер» обыграл «Олимпиакос»

В Лиге чемпионов прошли первые стыковые матчи.

В первых стыковых матчах Лиги чемпионов в среду «Ньюкасл » на выезде разгромил «Карабах » (6:1), «Байер » в гостях победил «Олимпиакос » (2:0), «Атлетико » на выезде сыграл вничью с «Брюгге» (3:3), «Интер» уступил «Буде-Глимт» (1:3).

Лига чемпионов

Стыковые матчи

Первые матчи

Лига чемпионов. Стыковые матчи 18 февраля 20:00, Аспмюра Буде-Глимт Завершен 3 - 1 Интер Матч окончен Гундерсен Алеэсами 89’ 89’ Барелла Диуф Фет Дубвик Мяятя 89’ Бломберг Эукленд 78’ Хег Хельмерсен 78’ Бломберг 77’ 76’ Мхитарян Зелиньски 76’ Эспозито Бонни 75’ Дармиан Луис Энрике Хег

64’ Хеуге

61’ 61’ Мартинес М. Тюрам 2 тайм Перерыв 45’ Эспозито 30’ Эспозито

Фет

20’ Буде-Глимт Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Фет, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег Запасные: Шонг, Дубвик Мяятя, Эукленд, Салтнес, Басси, Хельмерсен, Миккельсен, Лунд, Нильсен, Алеэсами, Клюнге, Рииснес 1 тайм Интер: Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Карлос Аугусто, Дармиан, Мхитарян, Барелла, Сучич, Мартинес, Эспозито Запасные: Диуф, Зелиньски, Биссек, Димарко, де Врей, Бово, Бонни, Луис Энрике, Жозеп Мартинес, М. Тюрам, Ди Дженнаро

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

