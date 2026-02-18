«Ньюкасл» снес «Карабах» на выезде – 6:1! Гордон сделал покер в первом тайме

«Ньюкасл» разгромил «Карабах».

«Ньюкасл » крупно обыграл «Карабах » на выезде (6:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов

Матч проходил на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Энтони Гордон открыл счет уже на 3-й минуте. Малик Тиав забил на 8-й. На 32-й Гордон оформил дубль ударом с пенальти, а на 33-й оформил хет-трик. В конце первого тайма Гордон сделал покер, вновь забив с пенальти.

Эльвин Джафаргулиев отыграл один мяч на 54-й. Джейкоб Мерфи забил на 72-й.

