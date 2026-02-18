118

«Ньюкасл» снес «Карабах» на выезде – 6:1! Гордон сделал покер в первом тайме

«Ньюкасл» разгромил «Карабах».

«Ньюкасл» крупно обыграл «Карабах» на выезде (6:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов

Матч проходил на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Энтони Гордон открыл счет уже на 3-й минуте. Малик Тиав забил на 8-й. На 32-й Гордон оформил дубль ударом с пенальти, а на 33-й оформил хет-трик. В конце первого тайма Гордон сделал покер, вновь забив с пенальти.

Эльвин Джафаргулиев отыграл один мяч на 54-й. Джейкоб Мерфи забил на 72-й.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
18 февраля 17:45, им. Тофика Бахрамова
Логотип домашней команды
Карабах
Завершен
1 - 6
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
Дуран   Гурбанлы
88’
87’
Барнс   Нив
Зубир   Аддай
85’
Хони Монтьель   Кади
85’
77’
Триппьер   Жоэлинтон
76’
Тиав
72’
  Дж. Мерфи
68’
Гордон   Осула
68’
Эланга   Дж. Мерфи
68’
Уиллок   Рэмзи
  Джафаргулиев
54’
Андраде   Гусейнов
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Гордон
33’
  Гордон
32’
  Гордон
Мустафазаде   Болт
22’
8’
  Тиав
3’
  Гордон
Карабах
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Хони Монтьель, Андраде, Дуран
Запасные: Рамазанов, Байрамов, Гусейнов, Ммаэ, Кади, Гурбанлы, Болт, Аддай, Бунтич, Джабраилзаде, Гусейнов, Кащук
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Тонали, Уиллок, Барнс, Вольтемаде, Эланга, Гордон
Запасные: Харрис, Дж. Мерфи, А. Мерфи, Рэмзи, Нив, Рэмсдейл, Радди, Шахар, Жоэлинтон, Осула
Подробнее

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoНьюкасл
онлайны
logoКарабах
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЭнтони Гордон
logoМалик Тиав
logoЭльвин Джафаргулиев
logoДжейкоб Мерфи
118 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Напомню, что Лукомский давал 30% на проход Карабаха
Ответ Carver
Напомню, что Лукомский давал 30% на проход Карабаха
B прoхoд Кaрaбаха вошли уже 50%
Ответ Carver
Напомню, что Лукомский давал 30% на проход Карабаха
У него соседи из Азербайджана)
У меня соседи - азербайджанцы. Не буду на всякий случай ближайшее время футболку Ньюкасла надевать.
Ответ sintenced
У меня соседи - азербайджанцы. Не буду на всякий случай ближайшее время футболку Ньюкасла надевать.
а она-таки у тебя имеется прям?)
Ответ Maddiez Channel
а она-таки у тебя имеется прям?)
И не одна!
Энтони Гордон - покер
Дмитро Гордон - полупокер
Ответ Колыван Иванович
Энтони Гордон - покер Дмитро Гордон - полупокер
Гордон Рэмзи - повар
Константин Ивлев - полуповар
Ответ Колыван Иванович
Энтони Гордон - покер Дмитро Гордон - полупокер
Сашка Гордон - дырявый
Дуран - красавчик.Пока РПЛ не возобновилась, решил ещё и за Карабах в ЛЧ попылить.
Опять англичане на стадионе им. Тофика Бахрамова. Могли бы хоть один раз и проиграть в благодарность за титул ЧМ)
Ответ Ночной кошмар Логинова
Опять англичане на стадионе им. Тофика Бахрамова. Могли бы хоть один раз и проиграть в благодарность за титул ЧМ)
Вместо этого они устроили изнасилование
Ответ Николай Бойко
Вместо этого они устроили изнасилование
С Гордоном
Карабах все равно достойно отыграл, для них выйти в 1/16 уже несомненный успех. Вижу в этой команде пример для Астаны
Ответ Ricardo Izecson
Карабах все равно достойно отыграл, для них выйти в 1/16 уже несомненный успех. Вижу в этой команде пример для Астаны
Да, Астана тоже имеет все шансы дома по 6 выхватывать )
Ответ riverman1980
Да, Астана тоже имеет все шансы дома по 6 выхватывать )
Астана да этого этапа и дойти не дойдет .
Мда как этот шлак еще умудрялся с Челси 2-2 сыграть и выиграть у Франкфурта
Днище полное
Ответ Kayato
Мда как этот шлак еще умудрялся с Челси 2-2 сыграть и выиграть у Франкфурта Днище полное
Потому что теперь топы воспринимают матчи на групповом этапе как полутоварищеские
Ответ Kayato
Мда как этот шлак еще умудрялся с Челси 2-2 сыграть и выиграть у Франкфурта Днище полное
Да ладно, шлак. Они прыгнули выше головы .Молодцы, опередили ПСВ, Наполи, Атлетик, Вильярреал, Аякс, Марсель
Помню тут расклады давали на проход команд в следующий раунд, многие в комментариях были недовольны как спецы оценили проход Карабаха. Только вот где они эти недовольные сейчас? Как Тузик грелку, рвут этот Карабах.
Ответ Вадим flanec
Помню тут расклады давали на проход команд в следующий раунд, многие в комментариях были недовольны как спецы оценили проход Карабаха. Только вот где они эти недовольные сейчас? Как Тузик грелку, рвут этот Карабах.
Те самые спецы которые берут рандомную картинку с матча и говорят о гениальной тактике тренера, в то время как один игрок случайно забыл шнурки завязать и завис пятым полузащитником:))
Кипера жалко, только он один и играет, остальные даже мяча не видят.
Пошел камбэк.
Ответ Proper Chels
Пошел камбэк.
Это лучшее, что я прочитал сегодня!
Ответ Proper Chels
Пошел камбэк.
Да чувство юмора просто огонь!!! Ржу не могу, ага сейчас за полчаса сравняют и будет 5:5 !!!
